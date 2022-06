Aachen: Leihspieler aus 3. Liga fest verpflichtet - Hamdi Dahmani geht

Alemannia Aachen plant weiterhin fleißig die neue Saison. Nun konnte die Alemannia eine Verpflichtung bekanntgeben. Derweil verlässt ein Leistungsträger Aachen.

Auch in der kommenden Saison kann Alemannia Aachen auf die Dienste von Tim Korzuschek setzen. Der bis dato ausgeliehene 23-Jährige wird fest verpflichtet.

In der Winterpause war Korzuschek vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken leihweise an den Tivoli gewechselt. Der zumeist auf der Zehnerposition oder auf dem rechten Flügel eingesetzte Offensivspieler konnte im Anschluss mit fünf Toren und einer Vorlage in 14 Liga-Einsätzen überzeugen und wird nun in der neuen Saison fest für die Alemannia auflaufen.

Hamdi Dahmanis Abschiedsworte: "Liebe Schwarz-Gelben, ich möchte mich für zwei intensive, aber auch komplizierte und emotionale Jahre bedanken. Ich bin sehr dankbar, es war mir stets eine Ehre für die Alemannia zu spielen. Einen großen Anteil an diesem Schulterschluss habt ihr Fans, Sponsoren, Partner und all, die es gut mit der Alemannia meinen. Vielen Dank für die Unterstützung, vor allem in den schwierigsten Zeiten! Das war sehr beeindruckend. Ich wünsche mir, dass man diesen Zusammenhalt, den man gemeinsam in der Rückrunde entwickelt hat, beibehält und in die neue Spielzeit überträgt. Danke, dass ich viele positive Menschen kennenlernen durfte, an die ganzen Mitarbeiter, die mit Herz und Leidenschaft diesen Verein mit Leben füllen. Danke an meine Mitspieler, die mir ans Herz gewachsen sind und an das ganze Trainerteam insbesondere an Fuat Kilic, der mir von Anfang an vertraut hat. Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!"

"Selbstverständlich freuen wir uns, dass Tim uns trotz einiger Anfragen aus höheren Ligen treu bleibt. In der gesamten Rückrunde hat er das Offensivspiel sicht- und spürbar belebt und damit eine enorme Wichtigkeit für die Mission Klassenerhalt dargestellt. Ich denke, auch er hat gesehen, was hier in Aachen möglich ist und sich von den Emotionen und dem Umfeld mitreißen lassen. Auch in der kommenden Spielzeit wird Tim ein wichtiger Baustein in unserem Gefüge sein", sagt Aachens Sportdirektor Helge Hohl.

Derweil wird Hamdi Dahmani nach zwei Jahren keinen neuen Vertrag in Aachen unterschreiben. Der 34-Jährige kann auf 73 Spiele (14 Tore) im Trikot der Tivoli-Elf zurückblicken. Dahmani, der kürzlich zum zweiten Mal Vater geworden ist, war im September 2020 von Rot-Weiss Essen an den Tivoli gewechselt. In der abgelaufenen Saison kommt er in der Regionalliga West auf fünf Tore und drei Vorlagen.

"Hamdi war zu jeder Zeit jemand, der durch seine Erfahrung und die nötige Ruhe auf und neben dem Platz bestochen hat. Junge Spieler konnten sich an ihm orientieren, insbesondere im Abstiegskampf war er ein wichtiger Charakter im Team. Hinzu kommt, dass auch er durch seine Tore einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt geliefert hat. Wir möchten uns bei Hamdi für seinen Verdienst im Alemannia-Trikot während der letzten zwei Jahre herzlich bedanken", unterstreicht Helge Hohl.