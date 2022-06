Die Spielvereinigung Schonnebeck treibt die Kaderplanung voran. Nun ist ein Torwart mit einer Vita gekommen, die sich sehen lassen kann.

Lukas Lingk wird ab sofort für die Spielvereinigung Schonnebeck zwischen den Pfosten stehen. Wie der Essener Oberligist bekanntgab, kommt der 21-Jährige vom direkten Konkurrenten TVD Velbert.

"Nach den Abgängen von Philipp Sprenger und Noel Brieden müssen wir uns auf der Torhüterposition komplett neu aufstellen. Mit Lukas‘ Verpflichtung haben wir einen großen Schritt gemacht, diese Lücke zu schließen. Er hat in der Jugend eine sehr gute Ausbildung durchlaufen und in seinen ersten Seniorenjahren bereits Spielpraxis in der Oberliga sammeln dürfen. Wir sind froh, dass wir mit ihm ein großes Torwarttalent an den Schetters Busch holen konnten", wird Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schwalben, vom Verein zitiert.

Lingk steuert dritte Station im Herrenbereich an

Lingk sieht in Schonnbeck die besten Chancen für seine persönliche Entwicklung, wie er selbst erklärte. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei der SpVg Schonnebeck. Ich war einfach von Anfang an von dem Trainerteam und der Idee, die Schonnebeck verfolgt überzeugt und habe persönlich entschieden, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann. Mit der Mannschaft will ich eine gute Saison spielen und oben mitspielen.Ich bin sehr gespannt auf die kommende Zeit und freue mich sehr darüber, weitere mögliche Spielpraxis sammeln zu dürfen."

Im Ruhrgebiet hat er sich zumindest im Jugendbereich schon einen Namen gemacht. Denn Lingk genoss seine Ausbildung unter anderem beim MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und in der U17 und U19 des FC Schalke 04. Nach Stationen bei Westfalia Herne und TVD Velbert hat es ihn nun nach Schonnebeck verschlagen.