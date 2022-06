Schalke: Heekeren-Wechsel ist offiziell - die Details und Aussagen

Der Wechsel von Justin Heekeren von Rot-Weiß Oberhausen zum FC Schalke 04 ist amtlich. Das sind die Details des Deals.

Nun ist es offiziell: Torwart Justin Heekeren wechselt von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zu Schalke 04 in die Bundesliga. Nachdem diese Redaktion schon am Mittwoch über den bevorstehenden Wechsel berichtet hatte, meldete S04 am Donnerstagnachmittag Vollzug.

Der 21 Jahre alte Schlussmann erhält in Gelsenkirchen einen Vertrag bis Sommer 2025. Wie diese Redaktion erfahren hat, überweist Schalke eine Ablöse in Höhe von 180.000 Euro nach Oberhausen. Bei RWO wäre der Vertrag des Torwarts noch bis Juni 2023 gültig gewesen.

Anders als zuletzt in Oberhausen ist Heekeren auf Schalke nicht als Stammtorwart eingeplant. „Er wird bei uns lernen, was es heißt, auf höchstem Niveau dauerhaft zu bestehen. Die notwendige Zeit dafür wird er von uns bekommen“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder über den Neuzugang. Nach intensivem Scouting sind er und Torwarttrainer Simon Henzler allerdings vom Entwicklungspotenzial des Torwarts überzeugt. „Trotz seines jungen Alters hat Justin bei RWO bereits viel Verantwortung übernommen und sich in der abgelaufenen Regionalligasaison als klare Nummer 1 etabliert“, lobt Schröder.

Schalke-Neuzugang Heekeren im Duell mit Ralf Fährmann

Heekeren, der aus Veen am Niederrhein stammt, freut sich über den Sprung von der 4. Liga in die Bundesliga. „Die Möglichkeit, mich im täglichen Training einer Bundesligamannschaft zu beweisen und selbst herauszufordern, ist eine große und spannende Chance für mich, die ich mit voller Überzeugung und großer Leidenschaft angehen werde“, sagt er.

Auf Schalke soll sich Heekeren in der kommenden Spielzeit zunächst mit Ur-Schalker Ralf Fährmann um die Position des Ersatztorwarts duellieren. Als Stammtorwart für die Bundesliga ist ein weiterer Neuzugang fest eingeplant. Aktuell konzentriert sich S04 auf die Verpflichtung von Alexander Schwolow (30/Hertha BSC). Michael Langer (37) wird das Torhüter-Quartett komplettieren. Am Donnerstag verlängerte der Routinier seinen Vertrag in Gelsenkirchen um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023.