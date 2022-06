Aachen: Neuer Stürmer für die Alemannia

Alemannia Aachen hat am Sonntag (19. Juni 2022) einen neuen Stürmer für die kommende Saison verpflichtet. Es ist ein Spieler, der von einem bisherigen Liga-Konkurrenten kommt.

Exaucé Andzouana wird in der neuen Saison für Alemannia Aachen spielen. Der 28-Jährige wechselt von den Sportfreunden Lotte an den Tivoli.

In 32 Spielen traf Andzouana für die aus der Regionalliga abgestiegenen Lotter 2021/22 sechsmal, einen Treffer bereitete er vor. Die Qualität des Offensivmannes bekamen auch die Schwarz-Gelben bereits zu spüren – im Hinspiel der letzten Saison erzielte der gebürtige Kongolese gegen die Alemannia den Siegtreffer für die Sportfreunde.

Exaucé Andzouana startete seine Karriere in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und Rot Weiss Ahlen. Nach seiner Zeit bei den Wersestädtern lief er unter anderem für den 1. FC Gievenbeck und den FC Gütersloh in der Oberliga Westfalen auf. 2017 folgte dann der Sprung eine Klasse höher zu Westfalia Rhynern. Über den SV Lippstadt und den SC Verl, zu dessen Drittliga-Aufstiegskader der Stürmer in der Saison 2019/20 gehörte, landete er 2020 in Lotte. Insgesamt kommt Andzouana in seiner Karriere bisher auf über 100 Einsätze in der Regionalliga West, hinzu kommen knapp 50 Spiele in der Oberliga Westfalen.

"Exaucé ist bei uns für den rechten Flügel vorgesehen, ist allerdings offensiv äußerst variabel einsetzbar. In Lotte hat er beispielsweise auch einige Spiele im Sturmzentrum gespielt. Diese Flexibilität hat ihn für uns so spannend gemacht. Mit 28 Jahren hat er in seiner Karriere zudem schon einiges gesehen und kann auf eine Vielzahl an Spielen in der Regionalliga zurückblicken", erläutert Aachens Sportdirektor Helge Hohl den Transfer und fügt hinzu: "Exaucé ist ein robuster Spieler mit einer enormen körperlichen Präsenz. Außerdem hat er wie schon einige weitere Spieler, die wir in dieser Transferperiode verpflichtet haben, eine Verbundenheit zur Region: Seine Eltern wohnen etwa 20 Minuten von Aachen entfernt im belgischen Welkenrath."

Darüber hinaus äußert sich Hohl zu einer weiteren Personalie: "Auch mit einem Torhüter, den wir gerne ausleihen würden, sind wir uns generell einig. Hier müssen allerdings noch einzelne Details zwischen Spieler und ausleihendem Verein geklärt werden. Das wird hoffentlich in den nächsten Tagen passieren."