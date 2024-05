In der 2. Bundesliga steht heute Abend das Nachholspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Schalke 04 im Stadion des FC St. Pauli an. Es können Entscheidungen fallen.

Viel schmutzige Wäsche wurde in den vergangenen Tagen gewaschen, an diesem Dienstagabend nimmt die Posse rund ums Zweitliga-Spiel zwischen dem VfL Osnabrück und FC Schalke 04 ein Ende.

Im Hamburger Millerntorstadion, der Spielstätte des FC St. Pauli, treffen beide Teams aufeinander (Anpfiff um 18.30 Uhr). Sky überträgt das Nachholspiel des 32. Spieltags der 2. Bundesliga. RS bietet einen Liveticker an (hier tickern wir ab 18 Uhr). Zuschauer sind nicht zugelassen, die Partie wird also vor einer Geisterkulisse ausgetragen.

Es könnten Entscheidungen fallen im Duell des Tabellenzwölften aus Gelsenkirchen mit dem Schlusslicht aus Osnabrück - auf beiden Seiten. Klar ist: Mit einem Sieg würde Schalke den Klassenerhalt zwei Spieltage vor dem Saisonende perfekt machen. Zwei Punkte benötigt S04 noch, um den Abstiegssorgen endgültig ein Ende zu setzen.

Ein Erfolg der Königsblauen hätte zugleich große Auswirkungen auf den VfL. Ohnehin besteht kaum Hoffnung, dass sich der Tabellenletzte noch rettet. Punkten die Osnabrücker am Dienstagabend gegen Schalke nicht, wäre der Wiederabstieg in die 3. Liga beschlossene Sache.

Bei einem Remis würde die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat eine Minimalchance auf den Ligaverbleib wahren. Dann wären es sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang - bei einem deutlich schlechteren Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz. Der direkte Klassenerhalt ist für den VfL nicht mehr möglich, unabhängig vom Ausgang des Schalke-Spiels.

Zusammengefasst: Siegt Schalke, steht der eigene Klassenerhalt und dazu der Osnabrücker Abstieg fest. Bei einem Unentschieden könnte das Team von Karel Geraerts immerhin nicht mehr direkt absteigen. Bei einer Niederlage bleiben dem Revierklub noch zwei Partien, um die nötigen zwei Punkte einzufahren.

Am oberen Ende der Zweitliga-Tabelle könnte am kommenden Wochenende die Zeit der Entscheidungen kommen. Holstein Kiel und der FC St. Pauli stehen vor dem Aufstieg. St. Pauli fehlt noch ein Sieg, um den Sprung in die Bundesliga aus eigener Kraft zu realisieren. Kurios: Gegner im Heimspiel am Sonntag ist der VfL Osnabrück - den können sich die Hamburger am Dienstagabend gegen Schalke in ihrem eigenen Stadion anschauen.