Der MSV Duisburg steigt in die 4. Liga ab. Aber nur zwei Spieler gehen - nach dem aktuellen Stand - mit den Zebras in die Regionalliga.

Nach dem aktuellen Stand sind nur Maximilian Braune (bis 2026) und Batuhan Yavuz (bis 2025) an den MSV Duisburg gebunden - ligenunabhängig.

Heißt: Der Torhüter und der Rechtsverteidiger stehen den Zebras auch nach dem Abstieg in die Regionalliga West zur Verfügung. Außer: Ein Verein zahlt den Duisburgern eine zufriedenstellende Ablösesumme, dann könnten auch Braune oder Yavuz den MSV noch verlassen.

Alle anderen Spieler des Noch-Drittliga-Kaders besitzen dieses Problem nicht. Sie sind alle ablösefrei zu haben. So auch Vincent Müller. Und der Torwart ist begehrt.

Nach RevierSport-Informationen liegen dem 23-jährigen Keeper mehrere Anfragen aus dem Ausland vor. Und ein konkretes Drittliga-Angebot. Nämlich das des 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer sollen kurz vor der Einigung mit Müller stehen. Mit dem DFB-Pokal-Halbfinalisten könnte der gebürtige Kölner Müller in der Saison 2024/2025 wieder angreifen und um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen.

In der laufenden Saison gehörte der 1,90-Meter große Schlussmann noch zu den wenigen Lichtblicken des MSV Duisburg. Für den feststehenden Absteiger bestritt Müller in 33 Begegnungen, kassierte 52 Gegentore und hielt siebenmal seinen Kasten sauber.

Seit dem Sommer 2022 spielt Müller in Zebrastreifen. Er kommt in den zwei Jahren auf insgesamt 66 Pflichtspiele. Für keinen anderen Klub bestritt der ehemalige Würzburger und Eindhovener bislang mehr Partien.

In Zukunft werden dann wohl weitere Spiele in der 3. Liga für den 1. FC Saarbrücken folgen. Bevor es so weit ist, stehen für Müller und Co. mit dem MSV Duisburg noch zwei Matches in der laufenden Spielzeit auf dem Programm.

Der MSV empfängt am Sonntag (12. Mai, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) den FC Erzgebirge Aue und reist dann zum Saisonabschluss am 18. Mai (Samstag, 13.30 Uhr, RS-Liveticker) zur SG Dynamo Dresden.