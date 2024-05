Der Wuppertaler SV wird seinen Torjäger verlieren. Charlison Benschop zieht es in die 3. Liga. Am Montag wird er zum Medizincheck erwartet.

RevierSport hatte es bereits vor wenigen Tagen berichtet, dass Alemannia Aachen an den Diensten von Charlison Benschop interessiert ist.

Nun erfuhr unsere Redaktion, dass sich der 34-jährige Stürmer für die Alemannia entschied. Er wird seinen bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag in Wuppertal auflösen und in Aachen unterschreiben. Beim WSV gehörte er zu den Bestverdienern. Die Wuppertaler fahren ihren Etat bekanntlich runter und sind das Benschop-Gehalt in Zukunft los. Aachen wird nach unseren Informationen keine Ablöse Richtung Wuppertal überweisen. An Benschop war nach unseren Informationen auch Viktoria Köln interessiert. Doch den Angreifer zieht es zum Regionalliga-West-Meister nach Aachen.

Benschop, der für den Wuppertaler SV in dieser Saison 13 Tore erzielte und neun weitere Treffer auflegte, wird bereits am Montag (6. Mai 2024) in der Kaiserstadt zum Medizincheck erwartet.

Beim Blick auf seine Vita stechen 120 Spiele in der niederländischen Eredivisie, 27 Partien in der französischen Ligue 1 sowie insgesamt 98 Einsätze in den zwei höchsten Spielklassen Deutschlands ins Auge. Bei jeder seiner elf Profistationen hat Benschop einen außergewöhnlichen Torriecher bewiesen.

Für Fortuna Düsseldorf erzielte er 25, für RKC Waalwijk 19, für Apollon Limassol und De Graafschap je zwölf Tore - und für den WSV eben aktuell 13 Buden.

Die Mission "Regionalliga West mit dem Wuppertaler SV" war im Sommer 2023 - als Benschop von De Graafschap an die Wupper wechselte - vor allem familiären Gründen geschuldet: "Meine Frau und Kinder leben in Krefeld. Ich wollte nicht mehr weiter weg von ihnen sein und ab sofort in unmittelbarer Nähe spielen. Deswegen ist die Entscheidung auf den Wuppertaler SV gefallen", erzählte Benschop damals.

Von Krefeld nach Wuppertal waren es pro Richtung rund 60 Kilometer, von Krefeld nach Aachen werden es für Benschop in Zukunft rund 100 Kilometer sein. Doch diese 40 Kilometer mehr Aufwand wird der Mann aus dem Curacao gerne auf sich nehmen. Schließlich wird er für die Alemannia in der 3. Liga auf Torejagd gehen und sehr oft vor über 20.000 Fans auf dem Aachener Tivoli auflaufen.