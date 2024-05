Der SV Rödinghausen hat am Dienstag (21. Mai) zwei Personalentscheidungen bekanntgegeben. Eine Vertragsverlängerung und einen Neuzugang.

Der SV Rödinghausen hat mit Tim Corsten einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 23-jährige 1,87 Meter große Abwehrspieler kommt aus der U23 von Fortuna Düsseldorf, die er in dieser Saison als Kapitän anführte. Der gebürtige Wuppertaler spielte in der Jugend für Borussia Mönchengladbach und den Wuppertaler SV, ehe er zur U19 der Fortuna wechselte und insgesamt für fünf Jahre das Trikot der Düsseldorfer trug.

In der Regionalliga West kommt er auf insgesamt 77 Spiele. In der abgelaufenen Saison 2023/2024 waren es 28 Einsätze, ohne einen Treffer oder eine Vorlage.

Im DFB-Pokal feierte er im vergangenen Sommer sein Profidebüt für den Klub aus der Landeshauptstadt. "Wir bekommen mit Tim einen jungen, sehr talentierten Spieler für unsere Defensive. Er verfügt trotz seinen Alters bereits über viel Erfahrung in der Liga und hat sein Potential hier konstant unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten«, sagt Alexander Müller, Sportdirektor des SV Rödinghausen zur Neuverpflichtung.

SV Rödinghausen: Maximilian Hippe bleibt an Bord

Maximilian Hippe und der SV Rödinghausen haben sich auf eine Verlängerung des zum Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt. Der 26-jährige Innenverteidiger hat einen neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben.

Hippe, der bereits in der Jugend beim SVR spielte, kehrte im Januar 2023 aus Kaiserslautern zurück. In der Regionalliga West kommt der gebürtige Bielefelder bereits auf über 80 Spiele im Trikot der Wiehenelf. "Wir freuen uns sehr, dass wir auch weiterhin auf die Dienste von Max zählen können. Er ist eine wichtige Säule in unserer Defensive und ein Spieler, der trotz seiner großen Erfahrung noch über eine Menge Potential verfügt", sagt Müller.

In den nächsten Tagen könnte der SV Rödinghausen dann die nächsten Personalentscheidungen bekanntgeben.