Bei den Sportfreunden Lotte ist einiges los in diesem Transfersommer. Nun sind zwei weitere Abgänge klar.

Fabian Kerellaj und Sergio Gucciardo verlassen den Neu-Regionalligisten Sportfreunde Lotte und haben neue Klubs in der Oberliga Westfalen gefunden.

Gucciardo, ein 25 Jahre alter Linksaußen, der schon für die U18 der Türkei spielte, hat in Westfalen-Oberligist Victoria Clarholz einen neuen Arbeitgeber gefunden. In Lotte kam er nur zu sieben Kurzeinsätzen in der Liga.

Seine Vita ist lang. So wurde er unter anderem beim SC Paderborn und beim VfL Bochum ausgebildet, spielte später wieder für den SCP, für Alemannia Aachen, den SV Lippstadt 08, den VfR Aalen und eben zuletzt die Sportfreunde Lotte.

Gucciardo kommt auf 71 Spiele in der Oberliga Westfalen (19 Tore) und stand schon 25-mal in den Regionalliga-Staffeln Südwest und West auf dem Platz (zwei Tore).

Für Kerellaj, einen 28 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler, geht es derweil bei Eintracht Rheine weiter. "Wir haben offensiv noch einen Flexiblen gesucht, der nahezu alle Positionen spielen kann", lässt sich Rheine-Trainer Christian Hebbeler von "Heimspiel-online" zitieren. Auch Kelleraj spielte in Lottes Meistersaison kaum eine Rolle, kam ebenfalls nur zu vier Kurzeinsätzen.

Neben Kerellaj sicherte sich Rheine auch die Dienste von Ben Wittenbernds, der vom Regionalliga-Nord-Absteiger SC Spelle-Venhaus kommt.

Bei den Sportfreunden Lotte hatte sich zuletzt vor allem auf der Zugangsseite einiges getan. Bisher haben sich diese Neulinge den Sportfreunden Lotte für die kommende Regionalliga-West-Saison angeschlossen: Nico Thier (SG Wattenscheid 09), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Tugay Gündogan (TGK Tecklenburg), Felix Mensing, Florian Wendt (beide SC Paderborn II), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Steffen Westphal (SV Lippstadt 08), Lars Spit (SV Meppen), Kevin Holzweiler (Rot-Weiss Essen), Kamer Krasniqi (VfB Oldenburg), Anis El Hamassi (FC Brünninghausen), Denis Milic (TSG Sprockhövel), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Samuel Addai (ETB Schwarz-Weiß Essen), Luis Hillemeier (Victoria Clarholz)