Fabian Lübbers gewann mit den Sportfreunden Lotte auf Schalke mit 2:1. Nach dem Spiel wurde er kurz sentimental.

Die Sportfreunde Lotte gewannen am Samstag ihr Auswärtsspiel bei der U23 des FC Schalke 04 mit 2:1 (1:1). Damit konnte das Team von Sportchef und Trainer Fabian Lübbers nach vier sieglosen Spielen erstmals wieder einen Dreier einfahren. Der Sieg wurde in der letzten halben Stunde mit neun Mann eingefahren.

Für Lübbers war es erstmals als Trainer eine Rückkehr nach Gelsenkirchen. Von 2019 bis 2021 spielte Lübbers selbst für die U23 von S04. Nach dem Spiel wurde er kurz sentimental. "Es ist immer schön, hier zu sein", sagte Lübbers. "Ich bin Schalker. Ich habe mich zwei Jahre lang hier extrem wohlgefühlt. Daher freut man sich natürlich, wenn man hierhin zurückkommt und ein paar alte Gesichter sieht. Es ist immer etwas Schönes und Besonderes."

Besonders war auch der Spielverlauf aus Lotter Sicht. Nach einer guten eigenen Chance übernahm die U23 das Kommando und hätte auch höher führen können. Dann drehte Lotte das Spiel und musste die letzte halbe Stunde mit zwei Mann weniger bestreiten. Johannes Sabah flog mit einer Roten Karte vom Platz, Andreas Wiegel sah Gelb-Rot. "Die letzten 30 Minuten waren einfach nur Kampf. Aber einen Riesenrespekt vor der Truppe, wie sich jeder Einzelne reingehauen hat. Es war ein dreckiger Sieg, aber wir sind sehr zufrieden", meinte der 33-Jährige.

Er fügte hinzu: "Die erste Rote Karte gegen Sabah war für mich in Ordnung. Das war dummes Abwehrverhalten, weil er in oben an der Schulter zieht. Die zweite Hinausstellung habe ich gar nicht mitbekommen. Sie war angeblich, weil er den Ball wegschießt. Wenn man ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, muss man die nicht geben. Aber natürlich kann man auch sagen, er muss den Ball liegen lassen", meinte Lübbers.

Und wie bewertet er die Chancen auf den Klassenerhalt für sein früheres Team Schalke II? "Ich hoffe einfach, dass sie es schaffen. Wenn sie es so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann glaube ich schon, dass sie es am Ende packen", meinte der 33-Jährige. "Es ist halt ekelig in dieser Liga, wenn du erstmal unten drinstehst. Die Rückrunde von S04 ist in Ordnung. Jetzt musst du sehen, dass du in den letzten Spielen nochmal vernünftig punktest, dann glaube ich schon, dass sie nicht unter den letzten vier Mannschaften landen werden."