Die Cheftrainersuche beim SC Wiedenbrück ist beendet. Der neue Mann kommt vom VfL Holsen aus der Bezirksliga.

Thomas Stratos heißt der neue Cheftrainer von Regionalligist SC Wiedenbrück. Das teilte der Klub am Donnerstagabend, 13. Juni, mit. Stratos kommt vom Bezirksligisten VfL Holsen in die Regionalliga West. Mit Holsen stieg er in die Kreisliga A ab.

"Wir sind überzeugt, mit Thomas Stratos den idealen Trainer für unsere Mannschaft gefunden zu haben. Seine Fachkompetenz, sein Engagement und die bereits bestehenden Verbindungen zum Verein werden uns helfen, unsere sportlichen Ziele zu erreichen", sagte Wiedenbrücks Sportlicher Leiter Oliver Zech.

Thomas Stratos selbst äußert sich mit Vorfreude auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SC Wiedenbrück und darauf, an die Erfolge meiner ersten Amtszeit anzuknüpfen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft und dem Trainerteam zu arbeiten."

Seine erste Amtszeit datiert aus den Jahren 2008 bis 2012, in der er bereits Cheftrainer in Wiedenbrück war. In 113 Spielen holte er damals durchschnittlich 1,56 Punkte. Der 57-Jährige stand in der Vergangenheit auch schon bei Klubs wie Fortuna Köln, wo er Trainer und Sportlicher Leiter war, Jahn Regensburg und dem SC Verl (Co-Trainer) unter Vertrag.

Dazu hat der Grieche Stationen in seinem Heimatland vorzuweisen. Etwa als Co-Trainer bei Iraklis oder als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Zuletzt stand er seit Oktober 2023 beim Bezirksligisten VfL Holsen als Cheftrainer an der Seitenlinie.

Zuletzt hatte der SC Wiedenbrück bereits neue Co-Trainer präsentiert: Mariusz Rogowski und Tobias Brockschnieder übernehmen diese Rollen. Rogowski spielte einst selbst für den SCW und bringt daher bereits viel Regionalliga-Erfahrung in Form von 304 Einsätzen mit. Zuletzt war er als Trainer der zweiten Mannschaft aktiv.

Brockschnieder ist bereits länger Teil der Regionalliga-Mannschaft und wird weiterhin seine Rolle als Scout und Kaderplaner beibehalten. Weiterhin bringt er vor allem strategische Einblicke und Fähigkeiten mit. Besonders seine Analyse und Planung haben dem Team bereits weitergeholfen.