Kosta Runjaic hat einen neuen Job gefunden. Nach sieben Jahren in Polen wird er nun ein Trainer-Amt in Italien antreten.

Der frühere MSV-Duisburg-Coach Kosta Runjaic, der an der Wedau nur "Coach Kosta" gerufen wurde, wird neuer Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio. Das teilte der Klub am Freitag mit. RevierSport hatte über diesen Wechsel bereits berichtet.

Der 53-Jährige lasse modernen, proaktiven und hochintensiven Fußball spielen, habe einen Blick für Talente und verfüge über herausragende kommunikative Fähigkeiten, hieß es in der Mitteilung der Italiener.

Runjaic folgt auf Fabio Cannavaro. Der Weltmeister von 2006 musste Udinese trotz des geglückten Klassenerhalts verlassen. Der Verein stand lange vor dem Abstieg in die Serie B, rettete sich jedoch in der Endphase der Saison durch fünf ungeschlagene Spiele nacheinander.

Hinter Runjaic liegen erfolgreiche Jahre in Polen. Von 2017 bis 2022 war der gebürtige Wiener bei Pogon Stettin, führte dann in den vergangenen beiden Jahren Legia Warschau zum Pokal- und Supercupsieg. In Deutschland war Runjaic beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg, 1860 München und Darmstadt 98 vor allem in der 2. Bundesliga Trainer.

Runjaic führte in der abgelaufenen Saison Legia Warschau auf Platz zwei. Der Vize-Meister spielte dann in der Saison 2023/2024 eine starke Europapokal-Saison und konnte bis ins Achtelfinale der Conference League vordringen. Gegen den norwegischen Vertreter Molde FK war dann Schluss. Jedoch musste sich Legia auch frühzeitig aus dem Titelkampf der Ekstraklasa verabschieden.

21 Monate nach seiner Unterschrift in Warschau hatte sich der polnische Rekordmeister nach einem 1:1 gegen den späteren Meister Jagiellonia Bialystok wieder vom gebürtigen Wiener mit deutscher Staatsbürgerschaft getrennt. Nun könnte sein Weg nach rund sieben Jahren in Polen nach Italien führen.

Kosta Runjaic - Trainerstationen:

1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004: DFB-Stützpunkt

1. Juli 2004 bis 14. November 2006: Co-Trainer 1. FC Kaiserslautern

15. November 2006 bis 30. Juni 2007: U19 SV Wehen Wiesbaden

1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: SV Wehen Wiesbaden U23

1. September 2008 bis 16. Mai 2009: Co-Trainer VfR Aalen

23. März 2010 bis 3. September 2012: SV Darmstadt 98

4. September 2012 bis 30. Juni 2013: MSV Duisburg

16. September 2013 bis 23. September 2015: 1. FC Kaiserslautern

1. Juli 2016 bis 22. November 2016: TSV 1860 München

6. November 2017 bis 30. Juni 2022: Pogon Stettin

1. Juli 2022 bis 29. April bis 2024: Legia Warschau

ab 1. Juli 2024: Udinese Calcio