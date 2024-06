In den vergangenen rund sieben Jahren arbeitete Kosta Runjaic in Polen. Nun scheint es so auszusehen, dass es für den ehemaligen Trainer des MSV Duisburg im Ausland weiter gehen wird.

Erst Ende April 2024 musste Kosta Runjaic bei Legia Warschau seine Koffer packen. Nach rund zwei Jahren trennte sich der polnische Traditionsklub von dem deutschen Fußballlehrer, der bei Legia noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt. Gut für die Warschauer Verantwortlichen und das Bankkonto: Dieser Kontrakt könnte in wenigen Tagen ungültig werden. Denn wie italienische Medien berichten, steht der ehemalige Trainer des MSV Duisburg kurz vor der Unterschrift beim Serie-A-Klub Udinese Calcio. Nach einem enttäuschenden 10. Platz in der polnischen Ekstraklasa 2021/22 hatte Legia Warschau - in den beiden Vorsaisons noch Meister - im Sommer 2022 auf der Suche nach einem neuen Impuls auf Kosta Runjaic gesetzt. Runjaic führte Legia auf Platz zwei. Der Vize-Meister spielte dann in der Saison 2023/2024 eine starke Europapokal-Saison und konnte bis ins Achtelfinale der Conference League vordringen. Gegen den norwegischen Vertreter Molde FK war dann Schluss. Jedoch musste sich Legia auch frühzeitig aus dem Titelkampf der Ekstraklasa verabschieden. 21 Monate nach seiner Unterschrift in Warschau hatte sich der polnische Rekordmeister nach einem 1:1 gegen den späteren Meister Jagiellonia Bialystok wieder vom gebürtigen Wiener mit deutscher Staatsbürgerschaft getrennt. Nun könnte sein Weg nach rund sieben Jahren in Polen nach Italien führen. Kosta Runjaic - Trainerstationen: 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004: DFB-Stützpunkt 1. Juli 2004 bis 14. November 2006: Co-Trainer 1. FC Kaiserslautern 15. November 2006 bis 30. Juni 2007: U19 SV Wehen Wiesbaden 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: SV Wehen Wiesbaden U23 1. September 2008 bis 16. Mai 2009: Co-Trainer VfR Aalen 23. März 2010 bis 3. September 2012: SV Darmstadt 98 4. September 2012 bis 30. Juni 2013: MSV Duisburg 16. September 2013 bis 23. September 2015: 1. FC Kaiserslautern 1. Juli 2016 bis 22. November 2016: TSV 1860 München 6. November 2017 bis 30. Juni 2022: Pogon Stettin 1. Juli 2022 bis 29. April bis 2024: Legia Warschau

Zur Startseite