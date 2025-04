2. Liga: Paderborn patzt trotz zweimaliger Führung - 96 verliert erstmals unter Breitenreiter

Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut gepatzt, während Hannover 96 erstmals unter Trainer André Breitenreiter verloren hat.

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok verlor bei Kellerkind Eintracht Braunschweig trotz zweimaliger Führung mit 2:3 (1:1) und verpasste durch die zweite Niederlage in Folge den möglichen Sprung auf Rang drei.

Nach Treffern von Filip Bilbija (26.) und Adriano Grimaldi (48.) lag der SCP jeweils vorne, doch Richmond Tachie (44.) und Rayan Philippe (71.) glichen aus. Leon Bell Bell (78.) sorgte sogar für den umjubelten Sieg der Eintracht, die als Tabellen-16. aber weiter um den Klassenerhalt kämpft.

„Für Braunschweig geht es um alles, für uns auch“, hatte Kwasniok vor dem Spiel gesagt. Den besseren Eindruck hinterließ eine Woche nach dem 1:2 gegen Köln zunächst aber sein Team: Bilbijas Tor mit der Brust war der verdiente Lohn einer starken ersten Halbzeit, der Ausgleich kurz vor der Pause schmeichelhaft für die Eintracht.

Kurz nach der Pause sorgte Grimaldi mit einem Rechtsschuss für die erneute Führung, ehe die zuvor fünfmal in Folge sieglosen Hausherren mit einem Doppelschlag doch noch für die Wende sorgten. Für Paderborn war es im 14. Auswärtsspiel der Saison erst die zweite Niederlage.

Erste Pleite unter Breitenreiter: 96 verliert in Karlsruhe

Hannover 96 hat erstmals unter Trainer André Breitenreiter verloren und im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegen lassen. Die Niedersachsen unterlagen zum Auftakt des 28. Spieltags mit 0:1 (0:0) beim Karlsruher SC und verpassten den vorübergehenden Sprung auf Relegationsrang drei. Für Breitenreiter, der kurz vor dem Jahreswechsel in Hannover übernommen hatte, war es im elften Spiel die erste Pleite.

Christoph Kobald (54.) traf zum Sieg für den KSC, der als Zehnter nur noch geringe Chancen im Kampf um den Aufstieg hat. Hannover ist Sechster, der Rückstand auf Rang drei beträgt drei Zähler und kann im Laufe des Wochenendes weiter anwachsen.

Die Gäste starteten gut in die Partie, ein Abschluss von Jannik Dehm (17.) rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der KSC agierte in der Folge auf Augenhöhe, Bambasé Conté scheiterte aber freistehend am gut reagierenden Ron-Robert Zieler (34.). Nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber in Führung: Marvin Wanitzek traf mit einem fulminanten Distanzschuss die Latte, den Abpraller drückte Kobald über die Linie. Hannover stemmte sich gegen die Niederlage, konnte sich aber nicht mehr belohnen.