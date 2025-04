Der FC Kray kämpft aktuell noch um den Landesliga-Klassenerhalt. Schon jetzt ist klar, dass die Essener einige Leistungsträger verlieren werden.

Wie sagte Hartmut Fahnenstich, Sportvorstand des FC Kray, noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport im Hinblick auf die neue Saison 2025/2026? "In der neuen Saison müssen wir abspecken. Nichtsdestotrotz wollen wir eine gute Mannschaft ins Rennen schicken. Wir werden auf viele junge Spieler setzen und hoffen, dass sie relativ schnell funktionieren. Mit Marcel Poelman haben wir ja auch einen Trainer verpflichtet, der aus dem NLZ kommt und gut mit talentierten Spielern arbeiten kann."

Wie RevierSport erfuhr, werden zu diesen Akteuren dann ab dem 1. Juli 2025 Marc-Andre Gotzeina und Marvin Matten nicht mehr gehören.

Nach unseren Informationen ist sich Gotzeina mit dem 1. FC Wülfrath über einen Wechsel einig. Einziger Haken: Die Bergischen bekommen Gotzeina nur dann, wenn sie auch in die Landesliga aufsteigen. Aktuell sind die die Wülfrather mit zwei Punkten Vorsprung Tabellenführer in der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein.

Gotzeina - 26 Jahre alt, 17 Spiele, neun Tore und acht Vorlagen für den FC Kray in der laufenden Saison - wird seinem vielleicht zukünftigen Verein, dem 1. FC Wülfrath, die Daumen drücken. Der offensive Linksfuß hat in seiner Vita bisher nur den ETB Schwarz-Weiß Essen und die Sportfreunde Niederwenigern stehen.

Derweil wird sich Marvin Matten dem aktuellen Krayer Liga-Konkurrenten Blau-Weiß Mintard zum 1. Juli 2025 anschließen. Hier scheint aber das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein, denn auch der SV Scherpenberg soll bei Matten seine Finger im Spiel haben.

Der 28-jährige Defensivspezialist Matten kann auf satte 147 Oberligaspiele, aber auch immerhin sieben Partien in der Regionalliga zurückblicken. Er spielte schon für Klubs wie ETB Schwarz-Weiß Essen oder auch den KFC Uerdingen, TuS Ennepetal und TuRU Düsseldorf.

Bevor es aber zu den neuen Klubs geht, steht noch der Landesliga-Klassenerhalt mit dem FC Kray an. Schon am Freitag (4. April, 19 Uhr) im Essener Derby bei der SpVgg Steele 03/09.