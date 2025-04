Der MSV Duisburg kommt in der Regionalliga West nicht über ein Remis gegen den 1. FC Bocholt hinaus. Zwei Serien reißen.

Sechster Sieg in Serie verpasst und erstmals seit fast 600 Minuten wieder ein Gegentor: Der MSV Duisburg musste sich am Freitagabend gegen den 1. FC Bocholt mit einem 1:1 (0:1)-Remis begnügen.

Das Team von Dietmar Hirsch, im Vergleich zur Vorwoche mit Can Coskun für den gesperrten Mert Göckan, hatte den besseren Start – so schien es zumindest: Patrick Sussek drosch den Ball aus 30 Metern an den linken Pfosten (10.), ehe Jonas Michelbrink nach Querpass von Max Dittgen aus wenigen Metern den Ball nicht richtig traf (13.).

Doch eine Zeigerumdrehung später und damit nach insgesamt 582 Minuten war sie zu Ende, die Zu-Null-Serie der Zebras: Nicolas Hirschberger zog aus 16 Metern ab und drosch den Ball zum 1:0 für die Gäste in den Winkel (14.).

Der MSV spielte weiter munter nach vorne, einzig die letzte Präzision – sei es beim letzten Pass oder im Abschluss fehlte. Bocholt aber verteidigte stark und mit der Zeit ebbten die Angriffe der Hausherren ab, sodass es mit 0:1 in die Pause ging.

MSV Duisburg: Braune – Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun – Egerer, Michelbrink (59. Meuer) – Dittgen (59. Willms), Bookjans (78. Wegkamp), Sussek – Töpken (59. Fakhro) Braune – Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun – Egerer, Michelbrink (59. Meuer) – Dittgen (59. Willms), Bookjans (78. Wegkamp), Sussek – Töpken (59. Fakhro) 1. FC Bocholt: Fox – Riedel, Hanke, Donner, Amedick (85. Mesic) – Adamski, Janssen (63. Gösweiner), Lorch, Hirschberger, Shubin (63. Euschen) – Assibey-Mensah (84. Aydogan) Tore: 0:1 Hirschberger (14.), 1:1 Willms Gelbe Karten: Töpken, Sussek – Donner, Gösweiner, Hanke, Adamski, Mesic Schiedsrichter: Thibaut Scheer Zuschauer: 19.045

Die Duisburger kamen angriffslustig aus der Kabine, erspielten sich dabei einige Standardsituationen, die ungenutzt blieben. Nach einer Stunde wechselte Hirsch dreifach, brachte unter anderem den Ex-Bocholter Malek Fakhro, der mit Pfiffen aus dem Gästeblock begrüßt wurde, und hoffte auf eine Initialzündung. Mit Erfolg. Der ebenfalls eingewechselte Dustin Willms knallte den Ball vom Strafraumeck mit links zum 1:1 ins linke obere Eck (61.).

Die Zebras drückten. Und nur fünf Minuten später war Fakhro dran, er lief frei aufs Tor zu, schoss aber links vorbei (66.). Der MSV gönnte sich anschließend eine kurze Verschnaufspause, ehe zur Schlussphase voll auf das 2:1 drückte. Doch sowohl Steffen Meuer (88., Pfosten) als auch Gerrit Wegkamp (90.) scheitern jeweils nach Vorlage von Sussek verpassten den Siegtreffer.

Der MSV Duisburg ist trotz des Unentschiedens weiter auf Drittliga-Kurs: Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt acht Zähler. Der 1. FC Bocholt dagegen befindet sich weiterhin im Niemandsland der Tabelle.