Der VfB Bottrop rüstet sich für die Landesliga. Zehn Zugänge sind schon da. Mindestens drei, und das Hochkaräter, sollen noch folgen.

"Wir bekommen eine richtig gute Mannschaft, so wie wir es geplant haben. Wir müssen und werden einen noch besseren Kader als in der Bezirksliga haben", betont Gündüz Tubay, erster Vorsitzender des VfB Bottrop, bezüglich der Planungen für die Saison 2024/2025.

Der Landesliga-Absteiger hat zehn Spieler abgegeben, darunter auch einige Leistungsträger. Doch 13 Mann sind auch schon in Bottrop unter Vertrag genommen worden. Hinzu kommen neun Mann, die ihre Kontrakte verlängert haben.

"Im Leben ist es immer so, dass man sich auch mal trennt. Die Spieler trauern uns nicht nach und wir den Jungs nicht. So ist das Geschäft. Es kommen und gehen Spieler - von der Bundes- bis zur Kreisliga. Überall ist das so. Wir schauen jetzt nur noch nach vorne. Nach dem Aufstieg war die Stimmung nicht so wie sie sein sollte. Aber jetzt genießen wir unseren Aufstieg", sagt Tubay.

Diese Spieler haben beim VfB Bottrop verlängert: Joel Frenzel, Tom Gottemeier, Fred Ansah, Emre Aydin, Emre Köksal, Nusret Miyanyedi, Ahmet Jemaiel, Hüssein El-Moussa und David Gaida.

Drei Spieler sollen im Jahnstadion noch unterschreiben. Nach RevierSport-Informationen stehen Luka Bosnjak (TVD Velbert) und Aldin Kljajic (Türkspor Dortmund) ganz oben auf der VfB-Liste. "Ich werde mich zu keinen Namen äußern. Es handelt sich aber um drei Oberliga-Spieler. Wenn alles gut verläuft, dann werden wir die Jungs zu Beginn der Woche präsentieren", erzählt Tubay.

Alle Zu- und Abgänge es VfB Bottrop im Überblick:

Zugänge: Muhammed Aksu (SV Genc Osman Duisburg), Tobias Tatzel (TSV Wachtendonk-Wankum), Kaan Semiz (SG Unterrath), Deniz Michalik (Arminia Klosterhardt), Enes Bilgin (Duisburger FV), Ali Al-Hakim (SV Genc Osman Duisburg), Fatih Coban (FC Marl), Hussein Alameddine (FSV Duisburg), Andrew Appiah (SV Hönnepel-Niedermörmter), Jesse Okoye (SV RW Wülfrath), Vitalij Nazarov (VfB Frohnhausen), Arda Aydinkaptan (Fortuna Bottrop), Jerome Sabrowski (Arminia Klosterhardt)

Testspiel gegen Rot-Weiss Essen - Gündüz Tubay: "Wir befinden uns mit RWE in Gesprächen. Wir hoffen, dass das klappt."

Abgänge: Delowan Nawzad (SV RW Deuten), Tarek El Meshai (SV RW Deuten), Yusef Allouche (SC 20 Oberhausen), Hussein Solh (SC 20 Oberhausen), Kudret Kanoglu (SC Reken), Danny Steinmetz (SV Scherpenberg), Samet Kanoglu (Arminia Klosterhardt), Berkan Turp (YEG Hassel), Olcay Yilmaz (Lüner SV) und Philipp Demler (Ziel unbekannt)