Der VfB Bottrop hat im Kampf um den Oberliga-Abstieg einen Rückschlag erlitten. Bei der SG Schönebeck kassierten die Bottroper eine 3:5-Pleite.

Nach zwei Siegen in Serie gegen Blau-Gelb Überruhr und Ex-Tabellenführer SV Budberg sind die Erwartungen beim VfB Bottrop gewachsen.

Auch wenn es niemand gerne rund ums Jahnstadion zugibt, träumen natürlich alle, die es mit dem VfB halten, von der Oberliga. Doch nun erlitten Raphael Steinmetz, Rene Biskup und Co. einen Rückschlag. An der Essener Ardelhütte unterlag der VfB trotz 1:0-Führung der SG Schönebeck mit 3:5. Biskup (2) und Steinmetz schossen die VfB-Tore.

"Das war ein tolles Spiel meiner Mannschaft. Generell hatte die Begegnung eine hohe Qualität. Aber bei uns hat an diesem Tag einfach sehr viel zusammengepasst", bilanzierte ein rundum zufriedener SGS-Trainer Olaf Rehmann.

Derweil waren die Bottroper geknickt. Denn Budberg unterlag gegen Klosterhardt, Frintrop ließ gegen Speldorf Federn, so hatte der VfB die große Chance, noch enger an die beiden Aufstiegsplätze heranzurücken. Nach der Pleite in Essen-Schönebeck bleiben es fünf Punkte Rückstand auf Rang zwei.

"Das war nicht mehr die Mannschaft aus dem Topspiel gegen Budberg. Es war eine ganz andere Körpersprache. Auch wenn wir 1:0 geführt haben, war das nicht gut. Immerhin haben wir uns nach dem 1:4 zur Halbzeit in der zweiten Hälfte zusammengerissen und diese 2:1 gewonnen. Das war eine gute Einstellung", attestierte Philipp Drießen.

Der Sportchef des VfB Bottrop betonte auch noch einmal: "Unser Ziel ist nicht der Aufstieg. Wir stehen gut da und sind eigentlich auch sicher für die nächste Saison in der Landesliga. Aber nach oben blicken wir gar nicht. Das wird uns gerne eingeredet. So weit sind wir auch noch nicht, wie es das Schönebeck-Spiel gezeigt hat. Da fehlt uns die Stabilität."

VfB Bottrop: Kommt Marco Hoffmann im Sommer?

Zur neuen Saison wird Dusan Trebaljevac sein Traineramt in Bottrop zur Verfügung stellen. Gut möglich, dass dieser dann von einem Bottroper Trainer abgelöst wird. Denn nach RevierSport-Informationen ist Marco Hoffmann, der seit der Saison 2023/2024 für Bezirksligist Fortuna Bottrop arbeitet ein heißer Kandidat beim VfB.

Drießen: "Es gibt einige Kandidaten. Es gibt aber noch keine finale Entscheidung. Wir führen weiter Gespräche. Und aktuell genießt die Kaderplanung bei uns Priorität. Hier haben wir mit elf Spielern verlängert, bis Ostern hoffen wir auf eine handvoll weiterer Zusagen."