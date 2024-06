Mit dieser Entscheidung hat sich der SV Rödinghausen lange Zeit gelassen. Nun steht fest, wer Farat Tokus Co-Trainer wird.

Der SV Rödinghausen hat sich bei der Neubesetzung der Position des Co-Trainers in der Regionalliga-Mannschaft für eine interne Lösung entschieden. Tomas Jozicic, bisheriger Cheftrainer der U17, wird ab sofort zum Trainerteam in der Regionalliga-Mannschaft gehören. Das teilte der West-Staffel-Vertreter am Freitag, 14. Juni 2024, mit. Der 27-Jährige ist seit 2020 am Wiehen und war zunächst für drei Spielzeiten als Co-Trainer in der U19 aktiv. In der letzten Saison übernahm er die U17 als Cheftrainer in der Westfalenliga.

"Tomas hat sich in den vier Jahren beim SVR stetig weiterentwickelt und seine Fähigkeiten, sowie sein Potential aufgezeigt. Im Rahmen einer Hospitation in der Ersten Mannschaft hat er vor zwei Jahren bereits erste Erfahrungen bei den Profis gesammelt. Er bringt trotz seines jungen Alters alle Voraussetzungen für diese Position mit und wir freuen uns einem Talent aus den eigenen Reihen die Chance geben zu können, obwohl wir auch sehr interessante externe Kandidaten hatten. Er hat uns im Gesamtpaket absolut überzeugt", erklärt Sportchef Alexander Müller diese Personalentscheidung.

Cheftrainer Farat Toku freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jozicic: "Ich hatte sehr gute und ausführliche Gespräche mit Tomas, in denen wir schnell gemerkt haben, dass es gut zusammenpasst."

"Ich gehe meine neue Aufgabe mit hoher Motivation an und bin dem SV Rödinghausen absolut dankbar für diese Chance. Ich arbeite seit vielen Jahren sehr gerne am Wiehen und schätze die Personen und das Umfeld enorm. Der Schritt in den Profifußball war immer mein Ziel, weshalb es mich um so mehr freut das dies nun beim SVR funktioniert. Ich bin insbesondere den Jugendkoordinatoren Daniel Lichtsinn und Florian Langer, sowie meinem Trainerteam der U17 dankbar für die Unterstützung bei dieser Entscheidung", ergänzt Jozicic.

Ein Nachfolger für das Amt des U17-Cheftrainers des SV Rödinghausen wird in den nächsten Tagen vorgestellt.