Der 1. FC Düren treibt die Planungen für die kommende Saison in der Regionalliga West voran. Ein neuer Innenverteidiger ist da.

Mordecai Zuhs wechselt vom SV Rödinghausen zum 1. FC Düren. Der Innenverteidiger bleibt damit zwar in der Regionalliga West, wechselt aber einmal quer durch Nordrhein-Westfalen.

Der 1. FC Düren gab die Neuverpflichtung in einer kurzen Mitteilung am Mittag des Montages, 10. Juni, bekannt. "Als gebürtiger Eschweiler passt er gut in das Profil des 1. FC Düren. Sportdirektor Adam Matuschyk traut ihm zu, den nächsten Schritt an der Rur zu machen", heißt es da.

Die Regionalliga West kennt Zuhs bereits. Der 21 Jahre alte, 1,88 Meter große Innenverteidiger lief für Rödinghausen, für Rot Weiss Ahlen und für Borussia Mönchengladbach II insgesamt 29 Mal in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf.

Ausgebildet wurde Zuhs in seiner Heimat, dem Rheinland. Er durchlief zunächst die Jugend von Alemannia Aachen, wechselte dann im Sommer 2018 in die U17 von Borussia Mönchengladbach. Für beide Klubs absolvierte er insgesamt 28 Spiele in der U17-Bundesliga West. Für die Fohlen-U19 kamen dann noch vier weitere Partien in der A-Jugend-Bundesliga hinzu.

In der abgelaufenen Saison spielte Zuhs beim SV Rödinghausen allerdings keine große Rolle. Für die erste Mannschaft in der Regionalliga West durfte er sechsmal, für die Zweitvertretung in der Westfalenliga siebenmal (ein Tor) ran. Dazu kommen drei Spiele im Westfalenpokal.

Beim 1. FC Düren ist Zuhs der zweite externe Neue, nachdem zuletzt schon Jan Strauch (21 Jahre alt, Torwart, kommt von Alemannia Aachen) präsentiert wurde. Timo Kondziella (21 Jahre alt, zentrales Mittelfeld) und Meric-Nuh Gültekin (19 Jahre alt, defensives Mittelfeld) rücken aus dem Landesliga-Kader der Rheinländer auf.

Dem gegenüber stehen bisher sieben Abgänge, von denen drei schon einen neuen Klub gefunden haben, Stürmer Abdul Fesenmeyer geht zum SV Rödinghausen, Innenverteidiger Elias Egouli zu Fortuna Düsseldorf II. Angreifer Ismail Harnafi zieht es zu Alemannia Aachen. Leon Volz, Meik Kühnel, Mario Weber und Simon Breuer haben sich noch keinem neuen Klub angeschlossen.