Der 1. FC Saarbrücken muss einen Abwehrspieler ziehen lassen. Für diesen Akteur geht es aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga.

Eintracht Braunschweig verpflichtete Linksverteidiger Fabio Di Michele Sánchez, der zuletzt bei Drittligist 1. FC Saarbrücken spielte. Bei den Löwen unterschreibt der Defensivspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Der 1,80 Meter große Di Michele Sánchez verbrachte seine gesamte Jugend beim VfL Wolfsburg, zur Saison 2022/2023 wurde der 21-Jährige anschließend zu den Profis hochgezogen. Nur wenige Wochen später wechselte er auf Leihbasis zum niederländischen Zweitligisten NAC Breda, wo Di Michele Sánchez internationale Spielerfahrung sammeln konnte.

Nach dem Ende der Leihe wechselte der Linksverteidiger im Sommer 2023 zum 1. FC Saarbrücken. Dort kam er in der vergangenen Saison auf 33 Einsätze in der 3. Liga. Zudem stand er in vier Partien im DFB-Pokal und in drei Spielen im Saarland-Pokal auf dem Rasen.

Braunschweig-Sportdirektor Benjamin Kessel sagt zur Verpflichtung des 21-Jährigen: "Fabio hat eine sehr gute Ausbildung in Wolfsburg genossen und kann trotz seines jungen Alters schon auf mehrere Spielzeiten im Profifußball zurückblicken, dabei konnte er bei NAC Breda Erfahrungen im Ausland, sowie beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga sammeln. Wir sehen in ihm einen starken Herausforderer auf der linken Seite mit Dynamik und Offensivdrang. Zudem bringt er bereits die nötige Robustheit mit, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen. Auf diesem Weg wollen wir ihn bestmöglich unterstützen und trauen ihm diese Entwicklung zu."

Zugänge: Phillip Menzel, Till Schumacher (beide Austria Klagenfurt), Maurice Multhaup (Eintracht Braunschweig), Philip Fahrner (SC Freiburg II), Amine Naifi (Differdingen/Luxemburg), Chafik Gourichy (US Thionville), David Mutter, Rhani Abdennour (beide eigene U19) Phillip Menzel, Till Schumacher (beide Austria Klagenfurt), Maurice Multhaup (Eintracht Braunschweig), Philip Fahrner (SC Freiburg II), Amine Naifi (Differdingen/Luxemburg), Chafik Gourichy (US Thionville), David Mutter, Rhani Abdennour (beide eigene U19) Abgänge:Luca Kerber (1. FC Heidenheim), Fabio Di Michele Sánchez (Eintracht Braunschweig), Lukas Boeder (Dynamo Dresden), Finny Kotyrba (TSV Steinbach Haiger), Frederik Recktenwald (Karlsruher SC II), Rhani Abdennour (SpVgg Ansbach), Marcel Gaus (Karriereende), Julius Biada (Ziel unbekannt)

"Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Eintracht bekommen. Ich freue mich sehr auf die Fans und auf die Atmosphäre im Stadion und glaube, dass es für mich der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Ich möchte mit der Mannschaft erfolgreich sein und mich bei den Löwen weiterentwickeln", ergänzt Fabio Di Michele Sánchez.