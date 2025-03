Der 1. FC Saarbrücken befindet sich mitten im Aufstiegskampf zur 2. Bundesliga. In dieser Saison ist das seit Jahren formulierte Ziel zum Greifen nahe.

Neun Spieltage vor Schluss liegt der 1. FC Saarbrücken mit 50 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga. Energie Cottbus (52) und Dynamo Dresden (53) sind nur unweit entfernt.

"Die Liga ist extrem spannend - oben wie unten. Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Punkte mehr hatte. Diesmal ist es anders. Da kann man drüber streiten, ob die Liga ausgeglichener oder schwächer geworden ist. Aber uns ist das auch egal. Wir wollen am Ende hoch in die 2. Liga", sagt Jürgen Luginger gegenüber RevierSport.

Der Sportdirektor des 1. FC Saarbrücken plant bereits die kommende Saison 2025/2026. Und hier hat der FCS mit einem wichtigen Spieler verlängert - ligenunabhängig.

Stürmer Kai Brünker, der "Panzer" wie er in Saarbrücken gerufen wird, bleibt den Blau-Schwarzen somit weiterhin erhalten. "Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und wir ihn weiterhin überzeugen konnten. Er spielt mit Leidenschaft und Herz Fußball, und das passt somit perfekt zum 1. FC Saarbrücken."

Jürgen Luginger

Brünker selbst sagte zu seiner Verlängerung: "Ich bin sehr glücklich, weiterhin für den FCS auflaufen zu dürfen, und freue mich auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft."

Ein FCS-Profi, der noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag steht, ist Maurice Multhaup. Der offensive Außenspieler wurde zuletzt von den Kollegen der "WAZ" mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht. Darüber zeigte sich Luginger gegenüber RS etwas verwundert.

"Dazu kann ich nur sagen, dass wir mit Maurice sehr zufrieden sind und er sich auch sehr wohl in Saarbrücken fühlt. Ich kann verraten, dass Maurice noch ein gültiges Arbeitspapier über die Saison hinaus besitzt, das sowohl für die 3. Liga als auch 2. Bundesliga gültig ist", betont Luginger.

Multhaup, der in der Hinrunde unter Trainer Rüdiger Ziehl einen schweren Stand hatte, ist mittlerweile ein Leistungsträger und spielt seit Wochen stark. Der 28-jährige Bottroper, der im Nachwuchs des VfB Kirchhellen (2002 bis 2008), der SG Wattenscheid 09 (2008-2009) und des FC Schalke 04 (2009-2015) spielte, kommt auch in der laufenden Saison auf 18 Einsätze (zwei Tore, fünf Vorlagen).

Am Samstag (29. März, 14 Uhr) haben Multhaup und Co. dann bei Hansa Rostock die Chance mit einem Sieg dem Ziel 2. Bundesliga näherzukommen.