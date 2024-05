Der SV Rödinghausen hat seinen zweiten Neuzugang eingetütet. Nach Innenverteidiger Tim Corsten unterschrieb ein Stürmer eines Ligarivalen am Wiehen.

Der SV Rödinghausen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Abdul Fesenmeyer gesichert. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom Ligakonkurrenten 1. FC Düren an den Wiehen und erhält die Rückennummer Neun, die zuletzt der im Winter nach Alemannia Aachen abgewanderte Torjäger Thilo Töpken trug.

Fesenmeyer absolvierte in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit elf Partien für die Dürener und erzielte ein Tor. Der 1,87 Meter große Stürmer wurde bei Bayer 04 Leverkusen und dem FC Schalke 04 ausgebildet, ehe er 2021 mit zwölf Torbeteiligungen in 22 Spielen für den KFC Uerdingen maßgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt war.

Anschließend wechselte er in die Regionalliga Südwest zur Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim. Für die TSG lief der gebürtige Aachener 38-mal auf und war an 14 Treffern direkt beteiligt. Im vergangenen Winter folgte der Schritt zum 1. FC Düren.

"Wir bekommen mit Abdul einen jungen, top ausgebildeten Stürmer, der mit seiner Körpergröße von 1,87 Metern, seiner Athletik und seinem herausragenden Tempo nahezu alles mitbringt. Wir sind uns sicher, dass er sich in unserem Umfeld sehr gut entwickeln wird", sagte Alexander Müller, Sportdirektor des SV Rödinghausen, zur Neuverpflichtung.

Für den SVR ist es der zweite externe Neuzugang, nachdem am Dienstag (21. Mai) die Verpflichtung von Innenverteidiger Tim Corsten bekannt gegeben wurde. Der 23-Jährige kommt aus der U23 von Fortuna Düsseldorf, die er in dieser Saison als Kapitän anführte.

Zudem verkündete der Verein am selben Tag die Vertragsverlängerung von Maximilian Hippe. Der 26-jährige Innenverteidiger hat ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben, nachdem sein alter Kontrakt im Sommer auslief.

Die Transfers des SV Rödinghausen für die Saison 2024/25:

Zugänge: Tim Corsten (Fortuna Düsseldorf II), Abdul Fesenmeyer (1. FC Düren), Ansgar Kuhlmann (eigene U19)

Abgänge: Felix Lange (VfL Wolfsburg, Leihende), Daniel Flottmann (Karriereende, wird Co-Trainer bei Werder Bremens U19), Mirko Schuster (Eintracht Trier), Ramien Safi (Rot-Weiss Essen), Mordecai Zuhs, Patrick Choroba, Jeff-Denis Fehr, Eros Dacaj (alle Ziel unbekannt)