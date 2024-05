Tag der Amateure: Die große Final-Übersicht - um so viel Geld geht es für RWO, RWE und Co.

Am Samstag, 25. Mai, steigt der Tag der Amateure. Die Sieger der Landespokal-Wettbewerbe dürfen sich auf die 1. Runde des DFB-Pokals und viel Geld freuen.

Am 1. Juni (18 Uhr) steigt das DFB-Pokalfinale 2024: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird dann dem deutschen Meister Bayer Leverkusen versuchen ein Bein zu stellen.

Nach Berlin geht es für die Landespokal-Finalvertreter noch lange nicht. Zumindest hätten diese aber mit einem Sieg auf Verbandsebene im Jahr 2025 die Chance dazu. Denn alle Verbandspokal-Sieger qualifizieren sich für die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde der Saison 2024/2025. Und diese ist auch finanziell äußerst attraktiv.

Die Prämien für die neue Saison stehen noch nicht fest. Doch in 2023/2024 sah es im DFB-Pokal so aus. Hinzu kommen natürlich noch die Einnahmen aus dem jeweiligen Heimspiel. So dürfte es für Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und Co. um rund 350.000 Euro gehen - DFB-Pokal-Prämie plus Einnahmen aus dem Heimspiel der 1. Runde.

Die DFB-Pokal-Prämien 2023/2024 im Überblick:

1. Runde: 215.600 Euro

2. Runde: 431.200 Euro

Achtelfinale: 862.400 Euro

Viertelfinale: 1,724 Millionen Euro

Halbfinale: 3,349 Millionen Euro - der Verlierer im Finale erhält rund 3 Millionen Euro, der Sieger sogar 4,3 Millionen Euro.

Die Ansetzungen des Finaltags am 25. Mai in der Übersicht:

Die Spiele um 11.45 Uhr

Verband - Partie - Spielort

Baden: 1. FC Mühlhausen (VL) - SV Sandhausen (3.) Walldorf, Sportpark

Berlin: FC Viktoria 1889 (RL) - TuS Makkabi (OL) Berlin, Hans-Zoschke-Stadion

Bremen: SV Hemelingen (OL) - Bremer SV (RL) Oberneuland, Sportpark

Hamburg: USC Paloma (OL) - FC Teutonia Ottensen (RL) Hamburg, Stadion Hoheluft

Saarland: 1. FC Saarbrücken (3.) - FC Homburg (RL) Saarbrücken, Ludwigspark

Sachsen-Anhalt: Germania Halberstadt (OL) - Hallescher FC (3.) Halle, HFC-Stadion

Südwest: TSV Schott Mainz (RL) - SV Gonsenheim (OL) Ingelheim, Stadion Blumengarten

Thüringen: ZFC Meuselwitz (RL) - FC Carl Zeiss Jena (RL) Meuselwitz, Arena

Die Spiele um 13.45 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: Greifswalder FC (RL) - TSG Neustrelitz (OL) Greifswald, Volksstadion

Mittelrhein: Alemannia Aachen (RL) - Bonner SC (OL) Köln, Sportpark Höhenberg

Niedersachsen: VfV Hildesheim (OL) - Atlas Delmenhorst (OL) Hildesheim, Friedrich-Ebert-Stadion

Rheinland: TuS Koblenz (RL) - SG Schneifel (VL) Koblenz, Stadion Oberwerth

Schleswig-Holstein: SV Todesfelde (OL) - 1. FC Phönix Lübeck (RL) Todesfelde, Sportpark

Südbaden: SC Lahr (VL) - FC 08 Villingen (OL) Freiburg, Dreisamstadion

Die Spiele um 15.45 Uhr

Brandenburg: Energie Cottbus (RL) - SV Babelsberg 03 ( RL) Cottbus, Stadion der Freundschaft

Niederrhein: Rot-Weiß Oberhausen (RL) - Rot-Weiss Essen (3.) Essen, Stadion an der Hafenstraße

Sachsen: Dynamo Dresden (3.) - FC Erzgebirge Aue (3.) Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

Württemberg: SG Sonnenhof Großaspach (OL) - VfR Aalen (RL) Großaspach, Arena

Die Spiele um 16.45 Uhr

Bayern: Würzburger Kickers (RL) - FC Ingolstadt (3.) Würzburg, Arena

Hessen: Türk Gücü Friedberg (OL) - Kickers Offenbach (RL) Frankfurt, FSV-Stadion

Westfalen: Arminia Bielefeld (3.) - SC Verl (3.) Bielefeld, Alm