Horst Heldt meldet sich nach einigen Jahren zurück in der Bundesliga. Der ehemalige Manager des FC Schalke 04 und 1. FC Köln hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der 1. FC Union Berlin stellt die sportliche Leitung seiner Bundesliga-Mannschaft neu auf.

Ab dem 1. Juli 2024 übernimmt Horst Heldt die Funktion des Geschäftsführers Profifußball. Oliver Ruhnert kehrt nach sechs Jahren als Geschäftsführer auf eigenen Wunsch auf die Position des Chefscouts zurück.

"Wir werden personell neu aufgestellt in die neue Saison starten. Mit Horst Heldt konnten wir einen erfahrenen Bundesliga-Manager für uns gewinnen, der im Sommer zu uns stoßen wird, aber bereits jetzt in alle Planungen eingebunden ist. Oliver Ruhnert bleibt uns erhalten, wird eng mit Horst Heldt zusammenarbeiten und die Kaderplanung für die neue Spielzeit vorantreiben", erklärt Union-Präsident Dirk Zingler. "Oliver Ruhnert gilt unser aller Dank für seinen Einsatz in den letzten Jahren. Er hatte mit seiner Arbeit einen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen unseres Clubs. Ich bin glücklich, dass wir auch weiterhin auf ihn zählen können und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Horst Heldt und ihm."

Horst Heldt blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler und Manager zurück. Nach 392 Spielen als Fußballprofi für den 1. FC Köln, 1860 München, Eintracht Frankfurt, Sturm Graz und den VfB Stuttgart blieb er dem Fußball in verantwortlicher Funktion bei verschiedenen Vereinen erhalten.

Von 2006 bis 2010 fungierte der heute 54-Jährige als Sportdirektor beim VfB Stuttgart, der 2007 Deutscher Meister wurde. Anschließend wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04, bei dem er 2011 den Gewinn des DFB-Pokals und 2012 die Qualifikation für die Champions League feiern konnte. Es folgten die Stationen Hannover 96 (2017 – 2019) und 1. FC Köln (2019 – 2021).

"Union ist seit vielen Jahren eine stabile Größe im deutschen Profifußball; ein ruhiger, gut geführter Verein. Die Entwicklung der letzten Jahre verlief außerordentlich rasant und war extrem beeindruckend. Es ist nicht überraschend, dass dann auch mal eine schwierige Saison zu bewältigen ist. Das gehört zur Etablierung in der Bundesliga dazu und kann sich für die Zukunft noch als sehr wertvoll erweisen. Ich bin stolz, künftig für den 1. FC Union Berlin zu arbeiten und werde meine Erfahrungen hier einbringen, um gemeinsam erfolgreich zu sein", erklärt Horst Heldt.

Oliver Ruhnert stieß in der Saison 2017/18 als Chefscout zum 1. FC Union Berlin, seit Sommer 2018 fungierte er als Geschäftsführer Profifußball Männer. Gemeinsam mit dem Team um Cheftrainer Urs Fischer trug er dazu bei, dass Union 2019 in die Bundesliga aufstieg und sich nach dem Klassenerhalt in der Premierensaison in den folgenden Jahren für die UEFA Europa Conference League, die Europa League und die UEFA Champions League qualifizierte.

"Ich blicke mit großem Stolz auf die letzten sieben Jahre zurück. Wir haben hier bei Union mit vereinten Kräften ungeahnte Erfolge errungen und stehen jetzt vor der 6. Bundesligasaison. All das hat sehr viel Kraft gekostet, aber es ist eine Zeit, die ich niemals missen möchte. Ein besonderer Dank geht an das gesamte Team, ohne das diese Erfolge nicht möglich gewesen wären", sagt Ruhnert. "Künftig werde ich mich wieder auf das Scouting konzentrieren und meinen Nachfolger Horst Heldt nach besten Kräften unterstützen."