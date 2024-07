Rot-Weiss Essen hat bei der Generalprobe vor der neuen Saison knapp gegen Bayer Leverkusen verloren.

Im letzten Test vor dem Start der neuen Drittliga-Saison musste sich Rot-Weiss Essen am Freitagabend dem amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Obwohl nach der EM 2024 einige namhafte Leistungsträger noch nicht zur Verfügung standen und es der erste Auftritt der Vorbereitung war, begann die Werkself wie erwartet dominant. Bis auf eine frühe Doppelchance - Neuzugang Martin Terrier scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Jakob Golz (7.), ehe Amine Adli per Hacke verpasste (8.) - kam das Team von Xabi Alonso aber selten ins letzte Drittel.

Auch RWE hatte trotz geringer Spielanteile eine Gelegenheit: Nachdem Odilon Kossounou eine Flanke von Ekin Celebi vor die Füße von Ramien Safi klärte, zirkelte der neue Offensivmann den Ball am Tor vorbei (19.). In der Folge war die Elf von Christoph Dabrowski vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt.

In der Schlussviertelstunde erhöhte Leverkusen den Druck und nach einigen Rettungsaktionen der Essener und einer starken Parade von Golz war es soweit: Celebis Rückgabe geriet zu kurz, Nathan Tella ging dazwischen und schob zum 1:0 ein (44.) - der verdiente Pausenstand.

RWE: Golz - Kraulich, Brumme, Schultz, Rios Alonso, Celebi - Kaparos, Safi, Voufack - Vonic, Müsel Golz - Kraulich, Brumme, Schultz, Rios Alonso, Celebi - Kaparos, Safi, Voufack - Vonic, Müsel Bayer Leverkusen: Hradecky (46. Kovar) - Kossounou (74. Raterink), Tapsoba (74. Hawighorst), Belocian (74. Natali)- Aleix Garcia (74. Mensah), Tella (67. Owen), Hofmann (67. Schick), Terrier (67. Hlozek), Arthur (67. Buono) Adli (67. Mensah) - Boniface (67. Culbreath) Tore: 0:1 Tella (44.), 0:2 Schick (70.), 1:2 Vonic (89.)

Nach der Pause herrschte zunächst ein unverändertes Bild: Der Double-Sieger nistete sich in der Essener Hälfte ein. Die erste Großchance folgte nach zehn Minuten. Nach einem langen Pass von Arthur unterlief Tobias Kraulich den Ball und Tella verpasste frei vor dem Tor den Doppelpack (55.).

Leverkusen nahm anschließend eine kleine Pause und einige Wechsel vor, RWE kam nicht über ein paar Einzelaktionen hinaus - Lars Brumme setzte sich etwa stark gegen Kossounou durch, sein Abschluss war zu schwach. Erst in der Schlussphase drehten die Gäste wieder etwas auf: García zirkelt eine Flanke in den Strafraum, wo Schick den Ball an Golz vorbei zum 2:0 ins Tor spitzelte – die Vorentscheidung.





RWE zuckte noch einmal in einem mittlerweile typischen Testspiel. Safi traf nach einer Brumme-Flanke zunächst die Latte, ehe Leonardo Vonic nach einen Doppelpass mit Dion Berisha noch den Anschlusstreffer erzielte (89.)

Beide Teams tauschten noch je einen Abschluss aus, es blieb allerdings bei der 1:2-Niederlage für die tapferen Essener.

Für RWE geht es am 3. August mit dem Drittliga-Auftakt gegen Aufsteiger Alemannia Aachen weiter.