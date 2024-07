Rot-Weiss Essen darf seine Generalprobe gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen bestreiten. Das Spiel wird heute live im Free-TV übertragen.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen ist bei der Auswahl des Gegners für die Generalprobe vor dem Drittliga-Auftakt am nächsten Wochenende gegen Alemannia Aachen (3. August, 14 Uhr) ein großer Coup gelungen. Heute Abend gastiert der deutsche Meister Bayer Leverkusen an der Essener Hafenstraße. Anstoß ist um 19 Uhr.

Das Stadion wird gut gefüllt sein, 9000 Tickets wurden schon im Vorverkauf für diesen interessanten Vergleich verkauft. Wer es als RWE-Fan am Freitagabend nicht ins Stadion schafft, wird mit einer Live-Übertragung im Free-TV getröstet.

Das RWE-Freundschaftsspiel wird heute beim Sportsender Sport 1 zu sehen sein. Ab 18:55 Uhr startet die Live-Übertragung aus dem Stadion an der Hafenstraße. Zudem bietet Sport 1 auf seiner Homepage oder in der Sport-1-App einen kostenlosen Live-Stream an.

Wer nicht im Stadion an der Hafenstraße dabei sein kann und auch keine Gelegenheit hat, die Partie im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist der Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen Bayer Leverkusen. Ab 18:30 Uhr berichten wir live aus dem Stadion an der Hafenstraße.

Rot-Weiss Essen: Die Ausgangslage vor der Generalprobe gegen Bayer Leverkusen

Mit einem bedenklich kleinen Kader tritt RWE gegen den in der letzten Saison auf nationaler Ebene ungeschlagenen Meister an. Nach den Verletzungen der Neuzugänge Tom Moustier und Robin D‘Haese stehen Trainer Christoph Dabrowski nur noch 14 etablierte Feldspieler zur Verfügung.

Die Kaderplaner um Marcus Steegmann und Christian Flüthmann suchen weiter händeringend nach Verstärkungen, vor der Generalprobe konnte aber kein Vollzug vermeldet werden. Sandro Plechaty, der nach der letzten Saison keinen neuen Vertrag erhielt und aktuell wieder in Essen mittrainiert, hat keine Spielberechtigung.

Bayer Leverkusen wird ohne seine ganz großen Stars in Essen antreten. Die deutschen EM-Teilnehmer Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz fehlen. Auch der Schweizer Granit Xhaka ist noch nicht Teil des Teams.

RWE-Sportdirektor Steegmann weiß jedoch, dass auf die Essener dennoch eine große Aufgabe wartet. „Wir werden maximal gefordert und werden läuferisch alles aufbieten müssen. Da müssen einige sicherlich über ihre Grenzen gehen, und sicherlich werden auch einige Schwächen bei uns gnadenlos aufgedeckt.“