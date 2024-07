Der KFC Uerdingen und die SF Lotte treffen am Samstag als Aufsteiger in der Regionalliga West aufeinander. Das Duell gab es allerdings auch schon in der 3. Liga. Weisse noch?

Am Samstag, dem 27. Juli, trifft der KFC Uerdingen auf die Sportfreunde Lotte. Beide sind letzte Saison aus der Oberliga in die Regionalliga West aufgestiegen. Dabei gab es das Duell auch schon in der 3. Liga. Weisse noch?

3. Liga 2018/19, 13. Spieltag – zwei Mannschaften aus dem Westen Deutschlands treffen aufeinander. Es handelt sich um die Sportfreunde Lotte, die zu Gast sind beim KFC Uerdingen. Uerdingen, damals als Aufsteiger, empfing nach einem überragenden Start als Dritter den 15. aus Lotte.

Die Zahlen sprachen also für Uerdingen – doch es sollte anders kommen. Die Mannschaft von Trainer Nils Drube sollte alle drei Punkte aus der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg entführen, hier trug der KFC damals seine Heimspiele aus.

Dabei kamen die Hausherren zunächst besser ins Spiel, jedoch ohne Zug zum Tor. Dies sollte sich rächen: Maximilian Oesterhelweg knallte den Ball in der 22. Minute per Volley ins Netz - 1:0, Torhüter René Vollath war geschlagen.

Lotte gewinnt in Uerdingen – und steigt am Ende ab

Uerdingen wirkte angeschlagen und kam durch Stefan Aigner und Oguzhan Kefkir (inzwischen beim Wuppertaler SV) nur zu Halbchancen. Zudem hatten die Hausherren Glück: Oesterhelweg hatte mit zwei Chancen kurz vor der Pause die Möglichkeiten, dem Spiel schon eine vorentscheidende Richtung zu geben.

Erst nach der Pause wachten die Hausherren auf. Stefan Aigner und der eingewechselte Ali Ibrahimaj scheiterten in der 63. Minute jeweils nur knapp: Aigners Kopfball wurde auf der Linie geklärt, Ibrahimajs Kopfall knallte an den Innenpfosten – beinahe der Ausgleich.

Die Entscheidung gab es dann auf der anderen Seite. Einen Eckball von Oesterhelweg köpfte Gerrit Wegkamp (inzwischen Neuzugang beim MSV Duisburg) zum 2:0 in die Uerdinger Maschen – ein Big Point im Abstiegskampf und ein Rückschlag für Uerdingen um seinen Trainer Stefan Krämer.

Wiedersehen in der Regionalliga – wieder ein Auswärtssieg?

Am Ende der Saison sollte es für Lotte dennoch nicht reichen – mit 40 Punkten aus 38 Spielen belegten die Ostwestfalen am Ende den 18. Platz und stiegen ab, Uerdingen wurde mit 48 Punkten Elfter. Auch das Rückspiel gewann der KFC mit 3:1 in Lotte.

Dort war die Messe bereits zur Halbzeit gelesen. In Uerdingen war inzwischen Frank „Funny“ Heinemann tätig und konnte in der ersten Hälfte dreimal jubeln: Maximilian Beister, Connor Krempicki und Mario Erb waren für die Krefelder erfolgreich. Lotte war mit dem Ergebnis gut bedient.

Jaroslaw Lindner konnte im zweiten Durchgang nur noch für Ergebniskosmetik sorgen, während der KFC beste Möglichkeiten ausließ, das Ergebnis in noch höhere Sphären zu befördern. Es war damals der erste KFC-Sieg nach zwölf sieglosen Partien.

Am Samstag treffen beide Mannschaften also als Aufsteiger in der Regionalliga West erneut aufeinander. Der letzte Auswärtssieg von Lotte in Uerdingen? Damals in der 3. Liga. Weisse noch?