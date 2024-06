Während Waldhof Mannheim in der 3. Liga eine Vakanz im Kader schließt, tut sich beim SV Wehen durch den Abgang seines besten Stürmers eine auf.

Zwei Transfers, die aufhorchen lassen. Zunächst muss Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden seinen besten Torjäger ziehen lassen.

Ivan Prtajin verlässt den SV Wehen Wiesbaden und schließt sich dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin an.

Der 28-jährige Stürmer nutzt dabei eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Die soll dem Vernehmen nach bei rund einer Million Euro liegen. „Wir freuen uns für Ivan über seinen Wechsel in die Bundesliga mit einem natürlich weinenden Auge”, betont Nico Schäfer, Vorsitzender der Geschäftsführung beim SV Wehen. „Ivan hat in seiner Zeit beim SVWW eine großartige Entwicklung genommen und wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Allerbeste. Er wird bei uns immer sehr willkommen sein.”

Der Angreifer selber freut sich über die Bühne Bundesliga in Berlin: "Schon bei den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen von Union habe ich mich sehr wohlgefühlt und gemerkt, dass dieser Wechsel der richtige Weg für mich ist. Ich glaube daran, dass ich mit meiner Erfahrung und meinem Spielstil als Stürmer dem Klub weiterhelfen kann.“

Waldhof Mannheim legt mit Mittelfeldspieler nach

Während der SV Wehen einen schmerzhaften Verlust verkraften muss, hat sich der SV Waldhof Mannheim im defensiven Mittelfeld verstärkt. Vom Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück kommt der 114-fache Zweitligaspieler Maximilian Thalhammer nach Mannheim.

„In unserer Saisonanalyse haben wir die Vakanz eines spielstarken zentralen Mittelfeldspielers gesehen. In den letzten Wochen haben wir dann den Markt dementsprechend sondiert und sind schnell bei Maximilian Thalhammer gelandet. Er trägt viele Attribute in sich, die wir gesucht haben. Neben seiner Spielstärke bringt Max auch eine gute Körperlichkeit mit und konnte in der 2. Bundesliga seine Zweikampfstärke unter Beweis stellen. In den Gesprächen haben wir dann zusätzlich gemerkt, dass er hier sehr gut nach Mannheim und in unsere Mannschaft passt. Dass wir dann heute frühzeitig unsere Wunschlösung für diese Position vorstellen können, ist für uns sehr wichtig“, erklärt Anthony Loviso, Technischer Leiter des SV Waldhof Mannheim 07.