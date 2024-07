Drittliga-Absteiger MSV Duisburg hat den Auftakt in der Regionalliga West gegen den FC Gütersloh siegreich gestaltet.

Der MSV Duisburg ist mit einem 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim FC Gütersloh in die neue Regionalliga-Saison gestartet.

Trotz eines Auswärtsspiels im eigenen Stadion – 6.000 der 8.400 Zuschauenden kamen aus Duisburg – begannen die Ostwestfalen mutig und selbstsicher. In der 17. Minute jubelten einige sogar, doch Ilias Illigs' Dropkick von der Strafraumgrenze landete am Außennetz.

Die Zebras, die noch auf Joshua Bitter, Jonas Michelbrink und Jannik Zahmel verzichten mussten, kamen mit etwas Verspätung an. Jakob Bookjans abgefälschter Schuss aus 16 Metern ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei (21.).

Der Versuch war eine Art Dosenöffner, denn schon bald nahmen die Meidericher endgültig das Heft in die Hand und die Offensivaktionen häuften sich: Kapitän Alexander Hahn köpfte nach einer Ecke knapp daneben (25.), Gerrit Wegkamp scheiterte u.a. an Jarno Peters (27.). Die beste Gelegenheit aber hatte Steffen Meuer nach Vorarbeit von Patrick Sussek, doch Lars Beuckmann warf sich aus elf Metern in seinen Schuss und verhinderte somit das 0:1 (39.).

FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Beuckmann , Henke (81. Tawiah), Bollmann (59. Winke) - Lanfer (69. Kandic), Dantas, P. Twardzik - Illig (69. Freiberger), Touratzidis (59. Tübing), Beckhoff Peters - Schauerte, Beuckmann , Henke (81. Tawiah), Bollmann (59. Winke) - Lanfer (69. Kandic), Dantas, P. Twardzik - Illig (69. Freiberger), Touratzidis (59. Tübing), Beckhoff MSV Duisburg: Braune - Fleckstein, A. Hahn (88. Uzelac), Coskun (67. Göckan)- Müller, Egerer, Meuer, Sussek, Hartwig (46. Symalla), Bookjans (83. Montag) – Wegkamp (67. Fakhro) Tor: 0:1 Meuer (55.) Gelbe Karten: Beuckmann, Beckhoff, Tawiah - Zuschauer: 8.400 (ausverkauft)

Der FC Gütersloh kam besser aus der Pause und hatte durch Phil Beckhoff auch prompt eine Riesenchance. Sein abgefälschter Schuss wurde aber durch eine Glanztat von Maximilian Braune pariert. Der MSV-Keeper war kurz darauf nach einem langen Ball erneut zur Stelle (54.).

Die Druckphase der Hausherren blieb ungenutzt. Und das hatte Folgen, denn quasi im Gegenzug gingen die Gäste in Führung. Meuer fasste sich aus knapp 20 Metern ein Herz und brachte einen sehenswerten Linksschuss zum 1:0 im linken Eck unter (55.).





Das Tor beruhigte das Spiel etwas. Bis zur 70. Minute, als der auffällige Bookjans vom Sechzehner die Latte traf, kurz darauf brachte der 23-Jährige den Ball im Tor unter, stand aber im Abseits (72.). Fünf Minuten später rettete abermals Beuckmann gegen Sussek.

Die Zebras verpassten die Vorentscheidung, Jan Simon Symalla blieb im Eins-gegen-eins an Peters hängen. Doch das würde sich nicht rächen. Es blieb bei einem 1:0-Arbeitssieg für den MSV.