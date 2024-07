Fußball-Regionalligist MSV Duisburg hat sein neues Heimtrikot präsentiert. Auffällig: Der Hauptsponsor hält sich zurück.

Pünktlich zum Saisonauftakt der Regionalliga West gegen den FC Gütersloh hat der MSV Duisburg sein Trikot für die Spielzeit 2024/2025 vorgestellt.

Natürlich ist auch dieses Heimtrikot der Zebras traditionell blau-weiß-gestreift. Einen besonderen Coup gibt es allerdings doch: Hauptsponsor Trinkgut verzichtet bei den Spielen in diesem Leibchen auf seine „große“ Werbung. Stattdessen ziert die Aufschrift „MSV“ die Brust des Adidas-Trikots, das „Trinkgut“-Logo ist klein in den Buchstaben integriert.

Bei den Ausweichtrikots in Blau oder Organe, wird der Original-trinkgut-Schriftzug auf den Trikots zu sehen sein.

„Ein herzliches Dankeschön an unsere Ausrüster adidas und 11teamsports und natürlich an Trinkgut! Es ist wirklich außergewöhnlich, in so kurzer Zeit gemeinsam mit unserem Ausrüster ein individuelles Trikot mit ZebraStreifen zu präsentieren“, betont MSV-Marketing-Leiter Christian Koke. „Dass unser Hauptsponsor Trinkgut dann auch noch die starke Idee hat, den MSV-Schriftzug auf die Brust zu bringen, lässt jedes Zebra-Herz höher schlagen!“



Getragen werden die neuen „ZebraStreifen“ erstmals beim Heimspielauftakt gegen Türkspor Dortmund (Samstag, 3. August 2024, 14 Uhr). Wann und zu welchem Preis Fans die Shirts kaufen können, ist noch unklar. Der MSV Duisburg bittet aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen mit der Übernahme des ZebraShops in diesem Sommer noch um Geduld. Weitere Informationen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche folgen.

Bis dahin rückt erstmal wieder das Sportliche in den Vordergrund. Am Freitagabend startet der Drittliga-Absteiger beim FC Gütersloh (19 Uhr, live im RS-Ticker) in die neue Saison.

"Es geht in der Regionalliga über die Zweikämpfe, kontrollierte Emotionen, die Körperlichkeit. Wir haben in der Vorbereitung gezeigt, dass wir gegen robuste Mannschaften dagegenhalten können“, sagte MSV-Trainer Dietmar Hirsch im Vorfeld und betonte: "Der Gegner wird sicherlich von der Kulisse beflügelt sein, aber wir wollen unser Spiel durchdrücken. Ein guter Start ist immer wichtig."