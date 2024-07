Im Januar endet die Sommers-Ära bei RWO. Diesmal endgültig. Bis dahin arbeitet der Klub an einem ambitionierten Ziel, was in spätestens zwei Jahren erreicht werden soll.

Seit 2007 führt Hajo Sommers den Traditionsverein Rot-Weiß Oberhausen. Mit einer kurzen Pause, als Thorsten Binder den Vorsitz übernahm, ist er an der Spitze bei RWO. Der sportliche Höhepunkt von Sommers Amtszeit war der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2008. Seit 2012 spielt RWO in der Regionalliga West. So auch in der am Wochenende startenden Spielzeit. Es wird für Sommers die letzte Saison sein, die er als Präsident bestritt. Denn ab Januar wird er den Kleeblättern nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch wenn er das schon einmal sagte, diesmal soll es endgültig sein. Gegenüber RS betonte er nicht ganz ernst gemeint: "Ich war ja schon weg, wurde aber gezwungen, hier zu bleiben." Jetzt soll sein Entschluss nicht mehr umkehrbar sein. Im Januar stehen bei RWO Neuwahlen des Aufsichtsrates an. Mit diesen Neuwahlen ist auch der amtierende Vorstand erstmal nicht mehr im Amt, da der neue Aufsichtsrat den Vorstand bestellen muss. Sommers: "Ich lege mein Amt dann nieder und stehe nicht mehr zur Verfügung. Das wissen auch alle schon, der Aufsichtsrat muss dann mindestens einen neuen Vorstand suchen." Ich lege mein Amt dann nieder und stehe nicht mehr zur Verfügung. Das wissen auch alle schon Hajo Sommers In der Folge wird Sommers den Oberhausenern als Fan und Unterstützer begleiten. Seine Ankündigung auf Sommers-Art: "Und zum Abschied lade ich alle Ex-Vorstandsmitglieder ein. Nachdem sie das Amt bei RWO aufgegeben haben, wurden sie erfolgreich und sahen gut aus." Das wünscht sich auch Sommers für sich, nachdem er 17 Jahre für RWO aktiv war und ab Januar 2025 ein großes Kapitel beendet. Bis zu seinem Aus plant er aber noch die Zukunft von RWO. Und hier gibt es einen klaren Plan: In diesem Jahr musste der Etat des Vereins runtergefahren werden. Das soll sich bald wieder ändern, aber erst dann, wenn alle Verbindlichkeiten abgetragen wurden. Aktuell hat RWO noch etwa eine Million Euro an Verbindlichkeiten. Sommers: "Vielleicht in der kommenden Saison, spätestens aber 2026/27 werden wir den Etat wieder erhöhen können. Dann wollen wir komplett gesund sein und keinen Euro Schulden mehr haben." Sein Zusatz: "Langsam zahlen sich einige Dinge aus, die wir angestoßen haben." Sollten die Zuschauerzahlen stimmen und RWO eventuell den DFB-Pokal erreichen, kann das Ziel schneller erreicht werden.

