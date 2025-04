Nicht nur über das 0:1 gegen Arminia Bielefeld musste sich Alemannia Aachen ärgern. Auch die Zertsörungswut einiger Rostocker war am Samstag nochmal Thema.

Die fromme Hoffnung, Arminia Bielefeld hätte sich mit dem Feiern nach dem 2:1-Sieg über Bayer 04 Leverkusen mit dem Feiern übernommen, musste Alemannia Aachen begraben. Am Samstag kassierten die Kaiserstädter eine 0:1-Heimniederlage gegen den neuen Tabellendritten der 3. Liga.

"Wir bekommen mit dem zweiten Torschuss das 1:0. Dann kriegst du ein Gegentor und dann kommt die spielentscheidende Szene, die Rote Karte. In Gleichzahl hätten wir noch was gemacht, in Unterzahl ist es dann sehr schwer, wenn sie dann wechseln und frische Spieler bringen. Da haben sie schon Qualität. Allerdings hatten wir auch zwei klare Torchancen im Spiel. Die musst du machen, um hier was mitzunehmen", ärgerte sich Alemannia-Trainer Heiner Backhaus bei "Magenta Sport".

Sascha Eller, Geschäftsführer und Sportdirktor der Aachener, gratulierte zunächst zum Bielefelder Pokalmärchen: "Das war ja Wahnsinn. Es war nicht so, dass sie mit Glück gewonnen haben, sondern das war gnadenlos überlegen. Da muss man sich die Ehre schon mal geben. So ein Blumenstrauß ist eine Kleinigkeit, aber sie haben sich wirklich gefreut."

Doch dann musste er noch einmal auf das vorherige Heimspiel gegen Hansa Rostock zu sprechen kommen. Einige Hansa-Fans hatten die Sitzschalen im Gästebereich herausgerissen.

"Das Schlimme ist, dass du dem Ganzen nicht habhaft wirst. Du kannst den gegnerischen Verein nicht wirklich belangen, du musst die einzelnen Täter ermitteln. Das tut einfach nur weh. Jeder muss in der Liga versuchen zu überleben und sein Geld ordentlich investieren. So eine Zerstörungswut ist schade und hat mit Fußball nichts zu tun. Es geht darum, den Fußball zu leben und nicht zu zerstören", ärgerte sich Eller.

Immerhin: Die Aachener Werkstätten der Lebenshilfe haben 50 dieser Sitzschalen zu Wanduhren umgewandelt. 85 Euro soll eine solche Uhr, mit Lasergravur und Autogrammen der Spieler, bringen, wobei 15 Euro an Inklusionsprojektte im Sport gehen sollen.

"Unsere Praktikantin Alena Müller hatte die geniale Idee, daraus etwas Besonderes zu machen. Dann sind wir mit der Lebenshilfe zusammengekommen und haben gesagt: Warum nicht? Es kommt wirklich gut an. Das heißt aber nicht, dass jemand dazu aufgerufen wird, weitere Sitzschalen zu zerbrechen", sagte Eller.