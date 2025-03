Rot-Weiß Oberhausen hat sich nach dem Pokal-Aus gegen Rot-Weiss Essen geschüttelt und bastelt weiter fleißig an der Zukunft. Ein Talent wurde nun langfristig gebunden.

Noch vor dem Niederrheinpokal-Halbfinal-Aus gegen Rot-Weiss Essen (1:2) hatte Daniel Davari betont, welch gute Torhüter Rot-Weiß Oberhausen in seinen Reihen hat.

"Das Torwarttrainer-Dasein erfüllt mich total. Ich freue mich, dass wir auch in Oberhausen sehr gute Keeper haben. Jüngst hat Kevin Kratzsch seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das war auch für mich eine tolle Nachricht, weil ich in dem Jungen sehr viel Potenzial sehe und mich auf die gemeinsame Arbeit freue. Das gilt auch für Nachwuchsmann Jannis Knoblauch, der sehr ehrgeizig ist", meinte Ex-Bundesliga-Keeper Davari.

Und, siehe da: Davari wird auch diese Nachricht erfreuen. Denn nach der Verlängerung von Kratzsch wird der 37-Jährige auch mit Knoblauch weiter arbeiten.

Wie RevierSport erfuhr, hat der erst 18-jährige Oberhausener Junge einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Der Verein hat dies mittlerweile bestätigt.

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, Sportlicher Leiter der Kleeblätter, betont: „Die vermehrte Integration der Jugend in den Trainings- und Spielbetrieb ist ein wichtiger Bestandteil unserer im vergangenen Sommer angestoßenen, neuen Vereinsausrichtung. Jannis hat eine tolle Entwicklung genommen, an der wir, vor allem in Person von Daniel Davari, weiter intensiv arbeiten wollen. Mich freut es ungemein, dass sich Jannis innerhalb der Mannschaft bereits ein kleines Standing erarbeiten und sich charakterlich nahtlos einfügen konnte.“





Knoblauch, 1,92 Meter groß und erst am 19. Januar 2025 18 Jahre alt geworden, begann seine Junioren-Laufbahn bis zu seinem 9. Lebensjahr bei SpVgg Sterkrade-Nord, es folgten Stationen beim MSV Duisburg (2016 bis 2018), erneut SpVgg Sterkrade-Nord (2018-2023), FC Viktoria Köln (2023/2024), schließlich wechselte er zum 1. Juli 2024 zu Rot-Weiß Oberhausen in die U19. Ab dem 1. Juli 2025 ist er dann offiziell ein RWO-Profi.

Rot-Weiß Oberhausen: Sportchef will umworbene Talente halten

RWO konnte in den letzten Wochen einige wichtige Spieler wie Pierre Fassnacht, Kevin Kratzsch, Tanju Öztürk oder Moritz Stoppelkamp für eine weitere Zukunft an der Lindnerstraße begeistern.

Nun gilt es für Lichtenwimmer weitere Stützen des Teams von Trainer Sebastian Gunkel zu halten. Und da wären wir bei Namen wie Kerem Yalcin, Luca Schlax, Glody-Matona Ngyombo, Timur Kesim oder Denis Donkor. Die Verträge dieses Quintetts laufen am Saisonende aus. Und RS weiß: es gibt für jeden dieser Spieler einige Interessenten.