SV Schermbeck: Broos trifft gegen Ex-Klub und provoziert mit Torjubel: „Die gemeinten Personen …“

Zur Halbserie ist Stürmer Fynn Broos von der SG Wattenscheid 09 zum SV Schermbeck gewechselt. Beim direkten Duell der Klubs konnte er sich eine Provokation nicht verkneifen.

Der SV Schermbeck hat die jüngste Ergebniskrise beendet und konnte den Bock gegen die SG Wattenscheid 09 mit einem 2:1-Zittersieg umstoßen. Es war bereits der zweite Saisonerfolg gegen den Traditionsklub, nachdem man schon in der Hinrunde auswärts mit 4:3 auftrumpfte. Damals noch auf der anderen Seite stand Stürmer Fynn Broos, der im Wintertransferfenster auf eigenen Wunsch zu seinem ehemaligen Trainer Engin Yavuzaslan zurückkehrte.

Nun kam es erstmals zum Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub Wattenscheid und wie es dann oftmals so ist, erzielte ausgerechnet Broos den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Ein unvergesslicher Moment für den 21-Jährigen: "Es war natürlich schön, die Jungs erstmal alle wiederzusehen. Wenn man mitten in der Saison wechselt, hat das Gründe. Dass man dann in so einem wichtigen Spiel noch ein Tor macht, bedeutet mir sehr viel.“

Das machte der Mittelstürmer auch beim Torjubel klar, als er gezielt zur Wattenscheider Bank stolzierte und den Offiziellen mit einem kalten Blick tief in die Augen blickte – eine offensichtliche Provokation: „Das war eine Reaktion aus der Emotion heraus. Die Personen, die damit gemeint sind, verstehen das schon. Alle, die das gesehen haben und wissen, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, auch Mitspieler von damals, können sich dabei was denken“, verriet er.

Der Hintergrund: In Wattenscheid wurde Broos nie wirklich glücklich. Versprechungen wurden nicht eingehalten, nicht selten wünschte er sich öffentlich mehr Spielzeit im schwarz-weißen Trikot, blieb bis zuletzt aber nur Joker. Dementsprechend glücklich war der gebürtige Herner, als Ex-Coach Yavuzaslan anrief und alles dafür gab, dass ein Transfer zum SV Schermbeck zustande kam. Selbst eine niedrige Ablöse war der Ligakonkurrent bereit zu zahlen.

„Engin ist ein toller, ehrlicher Mensch. Das hat er mir in den Gesprächen im Winter gezeigt. Ich habe im Verein eine brutale Rückendeckung zu spüren bekommen. Es wurde alles in die Wege geleitet, dass ich wechseln kann. Man hat sich zügig zusammengesetzt und dann ging es ganz schnell. Dementsprechend glücklich bin ich, dass ich dem Trainer seine Bemühungen bei so einem wichtigen Spiel gegen Wattenscheid zurückzahlen konnte“, strahlte Broos.

Bei seinem neuen Klub an der Grenze zu Dorsten zählt er zu den wichtigsten Offensivkräften, erzielte in bislang zehn Einsätzen zwei Treffer für den SVS. Die Freude am Spiel ist beim Angreifer zurückgekehrt: „Hier ist alles super. So, wir ich mir das vorgestellt habe. Die Mannschaft ist klasse und die Anlage ist top. Das Einzige, was ich natürlich manchmal vermisse, sind die Fans.“

Gegen die derzeitige Spielzeit würde er die Anhänger aber wohl dennoch nicht mehr eintauschen.