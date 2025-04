Rot-Weiss Essen musste sich gegen zehn Rostocker lange gedulden, ehe Ahmet Arslan den 2:1-Sieg eintütete. Das imponierte Kapitän Michael Schultz.

Es lief die 28. Minute, als Alexander Rossipal eine eigentlich harmlose Situation gegen Ramien Safi zu klären hatte. Der Essener rannte einem Befreiungsschlag hinterher und schob seinen Körper in einem Moment der Unachtsamkeit vor den des Rostockers.

So steuerte Safi dann doch am letzten Mann der Gäste vorbei auf das Tor zu. Rossipal fiel ihm in die Hacken, Schiedsrichter Martin Speckner griff sofort in die Hosentasche: Rot.

"Ich denke, dass die Rote Karte relativ unstrittig war. Er bringt ihn zu Fall. Ob es 60 oder 20 Meter bis zum Tor sind: Er bringt ihn zu Fall. Das ist die Regel, denke ich", sagte RWE-Kapitän Michael Schultz.

Er kenne solche Situationen zu Genüge, stimmte er schmunzelnd zu. "Ich denke, dass es in Ordnung geht. Das nehmen wir natürlich so mit." RWE hatte fortan Übergewicht und münzte das in den 2:1-Siegtreffer von Ahmet Arslan um (82.). "Toi, toi, toi, dass es so weitergeht. Das ist überragend. In der Situation, vor der eigenen Kurve. Ich dachte mir nur 'das Ding muss jetzt rein'. Das macht er dann überragend."

Doch bis dahin war es ein weiter Weg. "Es war ein sehr wildes, ereignisreiches Spiel", sagte Schultz, der mit seiner Mannschaft früh dem 0:1 von Cedric Harenbrock hinterherlief (9.). Arslan glich zwar zeitig aus (22.), doch erst die sechs Minuten später folgende Rote Karte sei der "Gamechanger" gewesen.

RWE hatte in der Folge zwar optisches Übergewicht, musste sich aber eben lange gedulden, bis Arslan die Hafenstraße erlöste. "Ich bin sehr stolz auf die Truppe, dass sie nichts mehr anbrennen lassen hat", sagte Schultz, der besonders nochmal seine Kollegen in der Dreierkette, Tobias Kraulich und Jose Enrique Rios-Alonso hervorhob.

Anstatt unvorsichtig zu werden und den Sieg gegen zehn Rostocker erzwingen zu wollen, sind die Essener geduldig geblieben. "Wir glauben an uns, haben uns dieses Selbstvertrauen aber auch erarbeitet. Dass wir auch mal durch eine Ergebnisdelle, wie zuletzt, durchkommen, zeichnet uns aus."

Nun soll der Tabellenzweite Energie Cottbus dran glauben. Schultz macht keien Unterschiede zwischen Top-Teams und Abstiegskandidaten. "Wir haben alle Trümpfe in der Hand und trauen uns zu, auch da gewinnen zu können."