ASC 09 Dortmund: Oberliga-Torjäger auf dem Weg in die Geschichtsbücher

Maximilian Podehl vom ASC 09 Dortmund hat in der laufenden Saison bereits 27 Tore erzielt und könnte in naher Zukunft zwei Rekorde brechen.

Top-Torjäger Maximilian Podehl vom ASC 09 Dortmund gehört zweifellos zu den besten Stürmern, die je in der Oberliga Westfalen auf Torejagd gegangen sind. Beim 7:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Concordia Wiemelhausen schnürte er einen Dreierpack und markierte seine Saisontreffer Nummer 25, 26 und 27. Mit dieser Quote ist der Stürmer auf dem besten Weg, in die Geschichtsbücher der Liga einzugehen.

In der Torjägerliste liegt Podehl aktuell mit neun Treffern Vorsprung klar auf Platz eins vor Luca Steinfeldt von Preußen Münster II, der bislang 18 Tore erzielt hat. Sollte Podehl seine starke Form halten, könnte er sich erstmals in seiner Karriere mit der Torjägerkanone belohnen. Käme er am Saisonende sogar auf 32 Treffer, würde er den Rekord von Viktor Meier einstellen, der in der Saison 2012/13 mit 31 Toren für den SV Lippstadt Torschützenkönig wurde.

„Ich bleibe immer dran und habe den absoluten Willen, Tore zu erzielen. Auch mental bin ich in einer starken Verfassung. Natürlich gibt es Phasen, in denen man mal nicht trifft, aber ich habe in jedem Jahr einen ordentlichen Konkurrenzkampf“, erklärte Podehl. „Ein gutes Beispiel ist Semin Kojic, der im vergangenen Jahr von uns nach Bochum gewechselt ist und bislang 16 Tore erzielt hat. Auch Luca Steinfeldt macht regelmäßig seine Hütten. Wenn man sich das anschaut, dann haben wir in Westfalen schon einige richtig gute Stürmer.“

Podehl könnte in dieser Saison nicht nur den Torrekord für eine Spielzeit einstellen, sondern auch einen zweiten Meilenstein erreichen. In der ewigen Torjägerliste der Oberliga Westfalen steht der Dortmunder mit 157 Treffern aus 220 Spielen aktuell auf dem zweiten Platz.

Vor ihm rangiert nur noch Stefan Oerterer, der für die SpVgg Erkenschwick und den TuS Haltern in 264 Partien insgesamt 167 Tore erzielte. Bei seiner aktuellen Quote ist es gut möglich, dass Podehl noch in dieser oder in der nächsten Spielzeit an Oerterer vorbeizieht und sich damit endgültig zum erfolgreichsten Torschützen der Oberliga Westfalen krönt.

Ewige Torschützenliste – Oberliga Westfalen 1. Stefan Oerterer (SpVgg Erkenschwick, TuS Haltern) 264 Spiele, 167 Tore 2. Maximilian Podehl (ASC 09 Dortmund) 220 Spiele, 157 Tore 3. Timo Scherpig (Eintracht Rheine) 208 Spiele, 107 Tore 4. Lennard Kleine (Westfalia Rhynern) 261 Spiele, 91 Tore 5. Luca Steinfeldt (TuS Haltern, RW Ahlen, Preußen Münster II) 126 Spiele, 81 Tore

„Ich habe letztes Jahr nach der Saison auf Mallorca im Megapark mit Stefan Oerterer gesprochen, ein wenig gescherzt und wir haben gesehen, dass er noch ein paar Tore mehr auf dem Konto hat als ich“, verriet Podehl. „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, ihn einzuholen, auch wenn zehn weitere Tore in dieser Saison noch schwer werden. In der nächsten Saison kann man das auf jeden Fall angehen und darauf bin ich sehr stolz.”

