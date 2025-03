Für Rot-Weiß Oberhausen geht es in der Regionalliga West nicht mehr um viel. Trainer Gunkel will dennoch weiterhin eine Entwicklung sehen, auch wenn Verletzungen etwas dazwischenfunken.

In der Regionalliga West steht Rot-Weiß Oberhausen momentan mit 43 Punkten aus 24 Spielen auf Platz vier der Tabelle. Bis vor einigen Wochen war der Aufstieg noch in greifbarer Nähe, doch durch ein Formtief von vier sieglosen Spielen in Folge wurden die Aufstiegsträume begraben. Das letzte Ligaspiel konnten die Kleeblätter jedoch mal wieder gewinnen. Gegen den SC Paderborn II gab es einen 2:0-Heimsieg.

Am vergangenen Wochenende folgte dann das bittere Aus im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen (1:2). Die Oberhausener zeigten eine starke Leistung gegen den Drittligisten und konnten sogar mit 1:0 führen, doch das Spiel wurde innerhalb von drei Minuten von den Essenern gedreht und somit das Pokal-Aus der Oberhausener besiegelt.

Für RWO-Coach Sebastian Gunkel war das Halbfinale gegen Essen dennoch ein Schritt nach vorne: "Wir wollen jetzt viel Positives aus dem Spiel gegen Essen mitnehmen. Wir haben es sehr mutig und selbstbewusst gemacht und hatten viele Ideen", blickt Gunkel auf das Pokalspiel am vergangenen Wochenende zurück.

Doch das Spiel ging nicht ganz spurlos an den Kleeblättern vorbei. Gleich drei verletzte Verteidiger brachte das Duell gegen Essen ein. Pierre Fassnacht, Tanju Öztürk und Kapitän Nico Klaß verletzten sich allesamt und stehen vorerst nicht zur Verfügung.

Nach dem Spiel am vergangenen Samstag sagt Gunkel gegenüber der WAZ, dass sie "eine längere Ausfallzeit einplanen müssen." Jetzt gibt es neue Erkenntnisse. Laut Gunkel sind die Verletzungen "nicht so schlimm wie befürchtet", jedoch bleibt es dabei, dass weiterhin "nicht alle verfügbar" sind.

Gunkel will weiter die "Entwicklung vorantreiben"

Auch wenn es für die Kleeblätter sportlich um nicht mehr viel geht, will Übungsleiter Gunkel am Plan festhalten, die Mannschaft weiter zu entwickeln und nach vorne zu schauen. Beweisen können es der 49-Jährige und seine Truppe am kommenden Samstag im Spiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf (29. März, 14 Uhr).

"Wir wollen mehr Energie und Intensität auf den Platz bekommen. Es werden auch deutlich weniger Zuschauer da sein als gegen Essen, deswegen wird es ein ganz anderes Spiel. Wir wollen im Spiel Lücken suchen und diese dann auch bespielen", erklärt Gunkel den Matchplan gegen die Fortuna.

Im Rest der Saison will der Cheftrainer besonders eins: "Die Entwicklung vorantreiben." Acht Spiele haben die Oberhausener dafür noch Zeit. Den Zehn-Punkte-Rückstand auf den MSV Duisburg wird RWO wohl nicht mehr aufholen, dennoch will Gunkel "Ehrgeiz sehen und die restlichen Spiele gut nutzen." Platz zwei ist für RWO auf jeden Fall noch drin. Den belegt aktuell Borussia Mönchengladbach II mit drei Punkten Vorsprung auf die Kleeblätter.