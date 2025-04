Die U19 des FC Schalke 04 ist in der DFB-Nachwuchsliga lange auf dem Weg zum Punktgewinn. Erst spät fällt bei Bayern München die Entscheidung.

Norbert Elgert hatte der U19 des FC Schalke 04 vor dem Spiel beim Bayern München einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben. Der S04-Trainer hatte gegenüber Vereinsmedien gesagt: „Wir wollen, egal wo wir spielen, etwas mitnehmen und nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.“ Schließlich wollten die Schalker nach dem 2:0-Erfolg gegen den FCB im Hinspiel auch das Rückspiel in der Gruppe A der DFB-Nachwuchsliga für sich entscheiden.

Aus dem Vorhaben wurde nichts. Die Schalker mussten sich nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Bayern stehen dank des eigenen Siegs und der Niederlage des 1. FC Köln nun auf Platz zwei hinter Schalke. Der Rückstand beträgt vor dem letzten Spieltag drei Punkte.

Die großen Chancen blieben in der ersten Hälfte zunächst Mangelware. Die Schalker erwischten den besseren Start in die Partie. Der Plan, aus einer sicheren Abwehr heraus zu Offensivaktionen zu kommen, ging zum größten Teil auf. Gefährlich wurde es aber selten.

Dieses Bild setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Beide Mannschaften kamen vor das gegnerische Tor, aber dann fehlte oftmals die zündende Idee. Als der Ball dann doch einmal im Kasten den Münchener lag, ging die Fahne hoch. Edion Gashi hatte die Latte getroffen, beim Abstauber stand Malik Tubic aber im Abseits (88.).

Torlos sollte das Spiel aber nicht enden. In der Nachspielzeit erzielte Felipe Chavez den Siegtreffer für die Münchener.

Das letzte Hauptrunden-Spiel des Königsblauen Nachwuchses findet am kommenden Wochenende statt. Dann geht es gegen den 1. FC Köln (12. April, 13 Uhr).

In der Hauptrunden-Gruppe G der Liga B war von den drei Ruhrgebiets-Mannschaften am Sonntag nur Rot-Weiß Oberhausen im Einsatz. Der Kleeblatt-Nachwuchs empfing den vorletzten FC St. Pauli.

Für die Elf von Trainer Mike Terranova war dabei nichts zu holen. Sie verlor mit 1:2 (1:1) - und genau wie beim S04 wurde auch hier die Hoffnung auf einen Punkt erst spät zunichtegemacht.

St. Pauli war in der fünften Minute in Führung gegangen. Vor der Pause glich Alessandro Hochbaum für RWO aus (28.). In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielten die Hamburger dann doch noch den Siegtreffer (91.).

Am Samstag hatten die beiden übrigen West-Klubs jeweils einen Punkt geholt. Rot-Weiss Essen spielte beim FC Hennef 05 0:0: Auch der MSV Duisburg blieb ohne Torerfolg. Das Spiel gegen den VfL Osnabrück endete ebenfalls mit 0:0. Am kommenden Wochenende steht das Derby zwischen RWE und RWO an (12. April, 11 Uhr), während der MSV am gleichen Tag nach Hennef reist (13 Uhr).