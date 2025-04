RWE-Trainer Uwe Koschinat sprach nach dem 2:1-Sieg gegen Hansa Rostock über den irren Abstiegskampf in der 3. Liga und einen psychologischen Vorteil.

"In dieser Güte habe ich das in der 3. Liga noch nicht erlebt." Uwe Koschinat hatte schon viel Lob an seine Mannschaft verteilt, ehe auf der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg von Rot-Weiss Essen gegen Hansa Rostock noch dieser Satz aus seinem Mund kam.

Er bezog sich auf den Abstiegskampf der 3. Liga, von dem RWE auch mit 40 Punkten aus 31 Spielen nach wie vor ein großer Teil ist. Denn der direkte Abstiegsplatz 17 und der VfB Stuttgart II sind gerade einmal drei Zähler entfernt.

"Eigentlich war es immer so, dass sich relativ früh eine klare Zahl an Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen würden, herauskristallisiert haben." In dieser Saison darf man sogar noch dem Tabellenneunten Erzgebirge Aue mit 43 Punkten Abstiegsgefahr attestieren.

"Einerseits beschäftigen sich aktuell sehr viele Mannschaften mit einem potenziellen Abstieg. Gerade für Teams, die sich möglicherweise schon sicher gefühlt haben, ist das gar nicht so leicht. Andererseits ist es wahnsinnig, Siege zu feiern und trotzdem zu spüren, dass man keinesfalls raus ist", führte der erfahrene Trainer aus.

Und doch maß er dem Dreier gegen die Kogge eine besondere Bedeutung bei. "Jetzt kann unter der Woche in Cottbus passieren, was will. Wir werden das wichtige Heimspiel gegen Aue nicht von einem Abstiegsplatz aus bestreiten. Das ist definitiv ein großer psychologischer Vorteil."

Den auch die Fans zu honorieren wussten. Nach dem Spiel forderten sie Koschinat auf, in die Kurve zu kommen. Abgesehen davon, dass der Sieg eine Mannschaftsleistung gewesen sei und Koschinat "da meiner Meinung nach nicht viel zu suchen" habe, verwies der RWE-Trainer auch gleich nochmal auf seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz.

"Mein Name lässt sich sehr, sehr leicht rufen. Ich weiß aber auch, dass sich ein 'raus' sehr gut dranhängen lässt. Ich genieße den Moment und bin mir meiner Aufgabe bewusst, Rot-Weiss Essen in der Liga zu halten." Ein weiterer Schritt ist getan.