Energie Cottbus 19:00 Rot-Weiss Essen 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Ein unverständlicher Trend der jüngeren Vergangenheit: Immer wieder demolieren Gästefans Toiletten in ihren Blöcken. So jetzt auch in München.

Als wäre das 1:5 des FC Energie Cottbus beim TSV 1860 München nicht schon genug der Schmach für die Lausitzer, müssen sie sich auch noch mit einigen Chaoten aus den eigenen Reihen auseinandersetzen. Denn die haben im Gästebereich gewütet. Dass die Toilettenbereiche mit Aufklebern zugepflastert werden, mag in einige Kreisen noch zum guten Ton gehören, doch in München gingen einige Chaoten weit darüber hinaus. So wurden unter anderem Trennwände aus ihren Verankerungen gerissen und lagen im Toilettenbereich herum. Die Münchener werden die Gästetoiletten jetzt sanieren müssen. "Die Toilette im Gäste-Fanbereich wurde komplett zerstört. Der Ordnungsdienst hatte uns darauf hingewiesen. Wir haben zwei Tatverdächtige festgenommen", sagte Florian Hirschauer, Sprecher der Polizei, der "Bild". Immerhin sportlich kamen die Löwen an diesem Nachmittag einen großen Schritt weiter. Durch den Sieg gegen Energie machte der TSV 1860 einen großen Satz im Tabellenkeller. Trainer Patrick Glöckner war bei "Magenta Sport" aus dem Häuschen: "Ich kann die gesamte Saison nicht beurteilen, nur die Leistung, die ich bisher mit ihnen erspielt habe. Für mich war es auch die beste Leistung. Ich würde sogar sagen, das war die beste Leistung, die ich von einer meiner Mannschaften über 90 Minuten gesehen habe, weil wir eigentlich keine Torchance zugelassen haben – bis auf das Gegentor am Ende. Wir haben sehr frisch nach vorne gespielt und uns heute endlich mal belohnen können. Mit fünf Toren, das ist natürlich toll, dass es so viele werden. Aber die Mannschaft hat sich das auch total erarbeitet und erspielt." Komplett gegensätzlich war die Stimmung bei den Cottbusern. Claus-Dieter-Wollitz polterte: "Keine Bindung, keine Organisation, keine Handlungsschnelligkeit! Viel zu langsam. Viel zu müde!. Viel zu ideenlos!" Er fügte aber auch hinzu: "Aber wir haben eine Stärke: Wir fallen hin. Aber wir stehen auch wieder auf."

Zur Startseite