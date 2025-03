Rot-Weiß Oberhausen zeigte sich nach dem Niederrheinpokal-Aus gegen Rot-Weiss Essen gut erholt. Doch zu Toren kam RWO in Düsseldorf nicht.

Rot-Weiß Oberhausen zeigte sich nach dem 1:2 gegen Rot-Weiss Essen im Verbandspokal gut erholt und lieferte bei Fortuna Düsseldorf II eine ordentliche Partie ab. Am Ende gab es aber keine Tore. Doch RWO hätte einige Treffer verdient.

Die Düsseldorfer starteten sehr schwungvoll und hatten durch Kilian Skolik (2.) die erste gute Möglichkeit. Sein Schuss aus 18 Metern verfehlte das Ziel nur knapp.

Nach nur 20 Minuten mussten sowohl Michel Niemeyer (11.) als auch Moritz Stoppelkamp (20.) verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen.

Doch RWO wurde immer besser: Nach einem tollen Dribbling flankte Eric Gueye (21.) in den Düsseldorfer Strafraum perfekt auf Timur Kesim, der zum Kopfball ansetzte, der Keeper der Fortuna war schon geschlagen, doch Elias Egouli sprang in die Flugbahn des Balles und rettete kurz vor der Linie. Was für eine Aktion - Glück für die Fortuna!

Die Statistik zum Spiel Fortuna Düsseldorf II: Zich - Barth (67. Yang), Egouli, Förster, Wagemann - Mejtic (67. Anhari), Latza (80. Bunk), Zentler, Garlipp - Brechmann, Skolik (80. Quiala Tito) Rot-Weiß Oberhausen: Kratzsch - Donkor (88. Hot.), Klaß, Yalcin, Niemeyer (11. Ludwig) - Schlax, Ngyombo - Berisha, Stoppelkamp (20. Bonga), Gueye - Kesim Schiedsrichter: Lutz Meyersieck Gelbe Karten: - Ngyombo Zuschauer: 645

Die zweite Halbzeit: RWO startete mit einer Doppelchance. Die 52. Minute: Diamant Berisha hatte auf links viel Rasen vor sich und steckte gut auf Tarsis Bonga durch. Der kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch Ben Zich konnte parieren. Drei Minuten später, die 55. Minute: Gueye brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld in die Mitte, wo Bonga zum Kopfball kam, Zich parierte diesen Abschluss jedoch stark. Der Ball wäre sonst knapp unter der Latte eingeschlagen.

RWO drückte auf das Tor, aber der Ball wollte nicht rein - die 75. Minute: Bonga vergab eine Riesenchance! Nach einem tollen Dribbling im Strafraum tauchte Bonga frei vor Schlussmann Zich auf, der Stürmer wollte den Ball unten rechts einschieben, doch der Keeper parierte stark mit dem Fuß.

Und wieder RWO mit der Chance auf das 1:0! Gueye bekam den Ball von Glody-Matona Ngyombo zugesteckt und sah in der Mitte Kesim. Der Stürmer grätschte zur Flanke, kam jedoch ganz knapp nicht an den Ball.

Die 89. Minute: Zich mit einer überragenden Parade! Nach einer Ecke kam wieder Bonga zum Kopfball und setzte diesen gut ins untere Ecke, doch Zich parierte hervorragend und hielt den Punkt für Düsseldorf fest.

Es blieb beim torlosen Remis in einem Spiel, in dem Rot-Weiß Oberhausen die klar bessere Mannschaft war.