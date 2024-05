Rot-Weiss Essen hat Ramien Safi vom SV Rödinghausen geholt. Einer, der ihn gut kennt und bei RWE bestens bekannt ist, ist Simon Engelmann.

Simon Engelmann hat die letzten paar Tage auf Mallorca verbracht. Eine Abschlussfahrt des SV Rödinghausen, bei der Feierbiest "Engel" nicht fehlen durfte. "Ja, die drei Tage waren schon cool. Aber ich muss gestehen, dass die Nachwehen in dem Alter nicht weniger werden - im Gegenteil (lacht)", erzählt der 35-Jährige gegenüber RevierSport.

Noch vor dem Flug nach Mallorca hatte Ramien Safi, bis dato Mannschaftskollege von Engelmann und ab dem 1. Juli 2024 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, bei dem ehemaligen RWE-Fanliebling nachgefragt. "Ramien hatte Gespräche mit RWE und mich auch nach meiner Meinung gefragt. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass Rot-Weiss Essen ein Weltklasse-Verein ist mit unfassbar geilen Fans. Vor so einer Kulisse will jeder Fußballer spielen. Ich habe ihn aber auch gewarnt: Wenn es in Essen nicht läuft, dann ist es für einen Spieler vielleicht noch einmal etwas unangenehmer als woanders. Damit muss man auch klarkommen und das sollte man vorher wissen", verrät Engelmann.

Safi entschied sich letztendlich für Rot-Weiss Essen und gegen Offerten von Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld. Engelmann - 117 Spiele, 72 Tore, 20 Vorlagen für RWE - kann seinem Ex-Klub zu diesem Transfer nur gratulieren.

Ich will da jetzt nicht der Spielverderber sein, warne aber: In dieser Liga sind in den letzten beiden Jahren drei Aufsteiger in die 2. Liga hochgegangen. Da wird aus einem Auf- schnell ein Abstiegskandidat und umgekehrt. Simon Engelmann

"Ramien hat ein überragendes Tempo. Das ist auf jeden Fall seine Waffe. Die RWE-Fans können sich das so vorstellen, dass Ramien auf der gleichen Geschwindigkeitsstufe wie Lawrence Ennali ist. Der geht schon richtig gut ab (lacht)", lobt Engelmann und ergänzt: "Wenn Ramien noch lernt, die finale Entscheidung richtig zu treffen, dann könnte er für RWE sehr wertvoll werden."

Und als Mensch - wie ist Safi da einzuschätzen? Engelmann antwortet: "Ich sage es mal so: Er war nicht mit uns auf Mallorca. Er ist kein Malle-Typ, muss aber auch nicht jeder sein. Ramien ist eher der ruhige Vertreter, der aber ein sehr netter Mitmensch ist. Ein absolut sauberer Charakter."

Während Safi mit Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen wird, geht es für Engelmann mindestens noch ein Jahr mit Rödinghausen in der Regionalliga weiter.

Hinter Engelmann liegt ein schwieriges Jahr

Nach einigen gesundheitlichen Rückschlägen kam der beste Regionalliga-West-Torjäger der Geschichte in der abgelaufenen Serie "nur" zu acht Treffern und vier Vorlagen. "Ich habe nur 22 Spiele absolviert. Das war nicht der Plan. Das ganze Jahr war eigentlich nicht gut. Ich wollte alle Spiele machen und den Jungs dabei helfen oben mitzumischen. Ich hoffe, dass uns das in der neuen Saison gelingt. Wichtig wird sein, dass wir alle gesund bleiben - natürlich auch ich", betont Engelmann.

Und was geht für Safi und Co. mit Rot-Weiss Essen in der 3. Liga in 2024/2025? "Nach dem schwierigen ersten Jahr ist RWE Siebter geworden. Die Euphorie ist groß. Jeder Fan wird jetzt von noch mehr träumen. Ich will da jetzt nicht der Spielverderber sein, warne aber: In dieser Liga sind in den letzten beiden Jahren drei Aufsteiger in die 2. Liga hochgegangen. Da wird aus einem Auf- schnell ein Abstiegskandidat und umgekehrt. Es ist so schwierig in der 3. Liga. RWE verliert mit Marvin Obuz und Felix Götze richtig gute Leute. Da muss erst Ersatz gefunden werden. Immerhin haben sie mit Ramien Safi schon einmal einen guten Fang gemacht", antwortet Engelmann.