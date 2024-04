Der Wuppertaler SV muss zur neuen Saison finanziell runterfahren und hat aktuell Probleme seine besten Leute an Land zu halten.

Dass der Wuppertaler SV seinen Etat von aktuell rund zwei Millionen Euro auf knapp über die Hälfte von rund 1,2 bis 1,4 Millionen Euro zur neuen Saison runterfahren muss, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis.

Ohne genaue Zahlen zu nennen, betonte Gaetano Manno noch vor wenigen Wochen gegenüber RevierSport: "Ich will und kann zu diesem Zeitpunkt keine Zahlen nennen. Fakt ist aber, dass wir zur neuen Saison große Einsparungen vornehmen und uns verjüngen müssen. Das wird eine Mammutaufgabe. Aber sie ist machbar. Wir müssen gut arbeiten und noch enger im Verein zusammenrücken. Man kann auch mit einem kleineren Etat einiges reißen. Das wird das Ziel sein."

Aktuell besitzen Lion Schweers, Charlison Benschop, Marco Terrazzino, Semir Saric, Kevin Hagemann, Niklas Dams und Damjan Marceta über die aktuelle Saison hinaus gültige Verträge. Dass diese sieben Eckpfeiler auch in Wuppertal bleiben werden, ist noch längst nicht in Stein gemeißelt. An Charlison Benschop soll nach RevierSport-Informationen zum Beispiel Alemannia Aachen großes Interesse bekunden. Der Stürmer soll einem Wechsel auch nicht abgeneigt sein und verhandelte bereits mit einem anderen Drittligisten. Nach unseren Infos wird der 34-jährige Topscorer - 13 Tore, neun Vorlagen - den WSV definitiv verlassen.

Mit Aday Ercan und Mert Göckan stehen auf jeden Fall zwei weitere Personalien fest. Beide Leistungsträger werden ihre Verträge an der Wupper nicht verlängern. "Sie sind für uns nicht mehr machbar. Das sind gute Jungs, die einen Markt haben. Wahrscheinlich wird es sie auch in die 3. Liga ziehen", sagt Manno.

RevierSport hatte bereits berichtet, dass mehrere Drittligisten, aber auch der MSV Duisburg, dessen Liga-Zugehörigkeit noch ungewiss ist, an Ercan und Göckan Interesse bekunden. Das gilt auch für Kevin Pytlik, den es ebenfalls nach RS-Informationen in die 3. Liga zieht.

Und da wäre noch Erfolgstrainer Ersan Parlatan. Der 46-jährige Fußballlehrer, der als WSV-Trainer acht von elf Begegnungen gewann, ist auf dem Markt auch gefragt - vor allen Dingen in der 3. Liga. Und: Parlatan zieht trotz laufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2025 einen Wechsel in Erwägung.

Der WSV ist immer noch eine gute Adresse und wir werden auch weiter unter professionellen Bedingungen arbeiten. Da gibt es viele Spieler, die gerne das rot-blaue Trikot tragen würden. Wir werden schon einen ordentlichen Kader aufstellen. Gaetano Manno

"Das ist auch völlig legitim. Denn Ersan hat hier im Winter unter anderen Voraussetzungen für die Saison 2024/2025 unterschrieben. Da war noch keine Rede davon, dass wir den Etat runterfahren. Er macht hier einen tollen Job und hat das Interesse anderer Klubs geweckt. Damit müssen wir leben. So ist das Geschäft. Wir müssen natürlich vorbereitet sein - und das werden im Fall der Fälle auch sein", erklärt Manno.

Dieser schaut sich nicht nur nach potentiellen Trainerkandidaten um sondern beobachtet auch den Spielermarkt intensiv. Manno: "Der WSV ist immer noch eine gute Adresse und wir werden auch weiter unter professionellen Bedingungen arbeiten. Da gibt es viele Spieler, die gerne das rot-blaue Trikot tragen würden. Wir werden schon einen ordentlichen Kader aufstellen."