Der Wuppertaler SV spielt eine gute Regionalliga-Saison. Doch gut, ist nicht gut genug. Denn der WSV ist abgeschlagener Zweiter. Das Ziel war der Aufstieg.

Der Wuppertaler SV liegt fünf Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte hinter Alemannia Aachen zurück. An der Wupper glaubt niemand mehr, dass die Kaiserstäder gewaltig ins Straucheln kommen könnten und der WSV noch vorbeizieht.

Seit dem vergangenen Wochenende wird die neue Saison auf Hochtouren geplant. Sportchef Gaetano Manno hat die Gespräche mit den Spielern aus dem laufenden Kader aufgenommen. Denn aktuell haben nur sieben Akteure Verträge für die Serie 2024/2025 - siehe Infobox.

RevierSport hat mit Manno über die aktuelle und kommende Saison - und die großen Unterschiede in den Planungen - gesprochen.

Gaetano Manno, wie beurteilen Sie die Situation fünf Spieltage vor dem Saisonende?

Aachen performt natürlich unfassbar und ist sehr, sehr stabil. Chapeau! Wenn nichts Verrücktes mehr passiert, dann sind sie durch. Unser Ziel ist es, die beste Rückrundenmannschaft zu werden. Wir werden versuchen die Saison bestmöglich abzuschließen, danach diese zu analysieren und die neue Spielzeit zu planen.

Woran lag es denn im Endeffekt, dass der WSV fünf Spieltage vor Schluss elf Punkte hinter Aachen liegt?

Ganz einfach: Wir haben 15 Punkte gegen die letzten vier Mannschaften der Tabelle liegen gelassen. Das kannst du dir als Spitzenmannschaft mit Aufstiegsambitionen einfach nicht erlauben. Diese Zähler fehlen uns jetzt einfach. In der Phase, als wir uns im Pokal gegen den Oberhausener Bezirksligisten Alstaden blamiert haben, ging gefühlt nichts. Diese Saisonphase im Herbst wurde uns letztendlich zum Verhängnis.

Diese sieben Spieler besitzen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025: Lion Schweers, Charlison Benschop, Marco Terrazzino, Semir Saric, Kevin Hagemann, Niklas Dams, Damjan Marceta.

Im Jahr 2024 läuft es derweil nahezu wie geschmiert...

Ja, das sehe ich auch so. Nach dem Trainerwechsel und einer guten Vorbereitung, inklusive des Trainingslagers in der Türkei, sind wir wieder auf Kurs. Die Einstellung der Jungs ist spitze und ich hoffe, dass die Mannschaft das auch bis zum 34. Spieltag so beibehält.

Wie geht es dann weiter beim WSV? Der Etat soll ja schon ordentlich heruntergefahren werden.

Ich will und kann zu diesem Zeitpunkt keine Zahlen nennen. Fakt ist aber, dass wir zur neuen Saison große Einsparungen vornehmen und uns verjüngen müssen. Das wird eine Mammutaufgabe. Aber sie ist machbar. Wir müssen gut arbeiten und noch enger im Verein zusammenrücken. Man kann auch mit einem kleineren Etat einiges reißen. Das wird das Ziel sein.

Wir haben aber immer noch eine stolze Summe zur Verfügung, die uns Friedhelm Runge zum Großteil zur Verfügung stellt. Damit kann man immer noch einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen. Das beweisen ja auch Vereine wie der SC Wiedenbrück und andere seit Jahren. Es geht auch mit weniger Geld. Das ist auch unser Ziel. Gaetano Manno

Sieben Spieler stehen unter Vertrag für 2024/2025. Wie viele werden aus dem aktuellen Kader dazukommen, wie viele Zugänge werden ab dem 1. Juli an der Hubertusallee aufschlagen?

Das alles kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. Wir haben seit dem vergangenen Wochenende die Gespräche mit unseren Jungs aufgenommen. Und, klar: Da gibt es einige, die wir halten wollen. Aber einige Spieler haben natürlich auch auf sich aufmerksam gemacht und stehen bei anderen Klubs auf der Liste. Und, wie gesagt, wir müssen Einsparungen vornehmen. Das wird nicht einfach, die Jungs zu halten, die wir halten wollen.

Und in welchen Ligen schauen Sie sich nach potentiellen Zugängen um?

Ich schaue mich das ganze Jahr nach Verstärkungen um. Da sind die Oberligen, aber auch andere Regionalliga-Staffeln das Beuteschema. Ich habe jetzt arbeitsreiche Tage, Wochen und Monate vor mir. Das habe ich noch heute meiner Frau mit auf dem Weg gegeben. Aber ich liebe den Stress (lacht). Ich habe ja keinen Kaderplaner oder Chefscout, so muss ich das alles selbst erledigen. Das wird eine schöne Herausforderung.

Heißt es denn im Umkehrschluss, dass der WSV in der nächsten Saison nach Platz drei, zwei und aktuell wieder Rang zwei nicht mehr um den Aufstieg spielen wird?

Das würde ich so nicht sagen. Wir wollen finanziell einfach kein Risiko eingehen und eher auf Sicherheit hin planen. Wir haben aber immer noch eine stolze Summe zur Verfügung, die uns Friedhelm Runge zum Großteil zur Verfügung stellt. Damit kann man immer noch einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen. Das beweisen ja auch Vereine wie der SC Wiedenbrück und andere seit Jahren. Es geht auch mit weniger Geld. Das ist auch unser Ziel.

Wird denn Ersan Parlatan, der in zehn Spielen acht Siege feierte und nur zwei Partien verlor, Trainer bleiben?

Davon gehen wir aus. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Jedoch setzte er die Unterschrift unter anderen Voraussetzungen. Das gehört auch zur Wahrheit. Denn als die Unterschrift erfolgte, war von großen Einsparungen zur kommenden Saison noch keine Rede. Ich denke aber schon, dass der Trainer bleiben wird.

In Zukunft könnte es in der Regionalliga gegen den MSV Duisburg gehen. Würde Sie das freuen?

Ein Abstieg eines solchen Traditionsklubs freut mich nie. Noch ist es auch nicht so weit. Ich hoffe, dass der MSV das packt. Falls nicht, freuen wir uns als Wuppertaler SV natürlich auf zwei Highlightspiele.