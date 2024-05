Der MSV Duisburg muss erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Gang in die viertklassige Regionalliga West antreten. Nur zwei Spieler besitzen einen Vertrag.

Mit Maximilian Braune hat der MSV Duisburg zumindest schon einmal einen guten Torwart für die neue Saison unter Vertrag. Mit Batuhan Yavuz kommt ein vielversprechender Rechtsverteidiger hinzu. Doch das war's dann auch schon, was die gültigen Spielerverträge für 2024/2025 betrifft.

Ab sofort sind Geschäftsführer Michael Preetz und Kaderplaner Chris Schmoldt gefragt. Gefragt, einen schlagkräftigen Kader für die Regionalliga und im Bestfall den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga zusammenzustellen.

Einer, der an vorderster Front in Liga vier beim MSV mitwirken könnte, ist zweifelsohne Kaan Inanoglu. 15 Spiele, 13 Tore: So lautet die aktuelle U19-Bundesliga-Bilanz des Stürmers. In der A-Junioren-Bundesliga gehört er zu den Besten seiner Zunft, bei den Senioren kam er bis dato nicht über vier Drittliga-Einsätze über insgesamt 104 Minuten hinaus.

"Kaans Zeit wird noch kommen. Da bin ich mir sicher", sagt Sercan Güvenisik, Ex-Profi und Mentor seines Neffen. Ob diese Zeit aber beim MSV kommt, bleibt abzuwarten.

Sercan Güvenisik, 87 Spiele und 13 Tore für den MSV Duisburg, über den Abstieg: "Natürlich ist der Gang in die Regionalliga ein herber Schlag. Jedoch sollte man nun nicht die Köpfe in den Sand stecken und sich zu lange damit beschäftigen, sondern viel mehr die richtigen Schlüsse ziehen, um als positives Beispiel voranzugehen, wie man sofort wieder aus dieser Liga aufsteigt. Ich wünsche dem Verein viel Erfolg dabei und werde gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Gegenüber RevierSport verriet Güvenisik, dass man "im Austausch sei" - mehr aber auch nicht. Klar: Der 18-jährige Inanoglu hat einen Markt. Er hat sich in der U19 einen Namen gemacht und nach RS-Informationen steht der U19-Nationalspieler der Türkei auch bei diversen Zweitvertretungen von Bundesliga- und Zweitliga-Klubs auf dem Zettel.

"Es ist jetzt nicht die Phase, um auf den MSV Druck oder dergleichen auszuüben. Wir wissen, dass die Duisburger Verantwortlichen viel von Kaan halten. Sie müssen sich nach dem Niederschlag nun selbst erst einmal aufrichten und dann werden wir sicherlich in wenigen Tagen wieder Gespräche führen", sagt Güvenisik.

Der 44-jährige Güvenisik ergänzt: "Kaan fühlt sich in Duisburg wohl. Er kennt die Abläufe und weiß auch zu schätzen, dass er in der 3. Liga seine ersten Profiminuten erhalten hat. Der Ausgang, wie es mit Kaan weitergeht, ist völlig offen. Klar ist aber auch, dass er mit jeder weiteren Bude in der U19 weitere Begehrlichkeiten weckt."