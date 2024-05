Drittligist Rot-Weiss Essen bestreitet in dieser Saison noch zwei Liga-Partien. Für das letzte Auswärtsspiel sind bereits alle Tickets verkauft.

Trotz des jüngsten Rückschlags beim SV Sandhausen (0:2) sind die Fans von Rot-Weiss Essen weiter heiß auf den Saisonendspurt und glauben noch an die Relegationsteilnahme.

Ein Beispiel gefällig? Bereits am ersten Tag war das komplette Gästekontingent für das Saisonfinale in Lübeck (18. Mai) vergriffen. Insgesamt stellte der VfB den Essenern vorerst 2037 Tickets zur Verfügung.

Am Montagnachmittag informierte RWE über den ausverkauften Gästeblock: "Das ging schnell! Der Gästeblock zum letzten Spiel der Drittliga-Saison 2023/24 beim VfB Lübeck ist ausverkauft. Im Mitgliederverkauf sicherten sich die RWE-Anhänger alle zur Verfügung gestellten 2037 Tickets. Der Vorverkauf ist somit vorerst gestoppt. Mit der Lieferweise 'Abholung' bestellte und bereits bezahlte Karten für das Duell in der Hansestadt können ab Mittwoch, den 08. Mai (14 Uhr), am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße abgeholt werden."

Wer sich noch kein Ticket sichern konnte, muss aber nicht unbedingt mit leeren Händen dastehen. Denn möglicherweise wird Lübeck dem Hafenstraßen-Klub doch mehr Karten als geplant zur Verfügung stellen.

Aktuell befindet sich Rot-Weiss Essen mit dem VfB Lübeck über die Möglichkeit einer Aufstockung des Karten-Kontingents im Austausch. Sollten Rot-Weiss mehr Tickets zur Verfügung gestellt werden, informiert RWE zu einer Weiterführung des Vorverkaufs zeitnah. Rot-Weiss Essen.

Damit es beim letzten Spiel an der Lohmühle überhaupt noch um den Relegationsplatz geht, muss RWE zunächst aber am Freitagabend (10. Mai) 1860 München besiegen und auf einen Patzer des direkten Konkurrenten SSV Jahn Regensburg (in Viktoria Köln) hoffen.

7000 Heimtickets für RWO-Finale verkauft

Die anstehende Partie gegen die Münchner "Löwen" wird für die Rot-Weissen jedoch nicht das letzte Heimspiel in dieser Saison sein. Am 25. Mai (15.45 Uhr) duelliert sich der Drittligist an der Hafenstraße mit dem Rivalen Rot-Weiß Oberhausen im Niederrheinpokal-Finale.

Zunächst haben alle Dauerkarteninhaber die Chance auf ein Finalticket. Sie können ihre Karte im Online-Ticketshop (ticket.rot-weiss-essen.de) bestellen. Der Dauerkarten-Platz bleibt bis Dienstag, 07. Mai (20 Uhr), reserviert. Danach endet das Vorkaufsrecht.

"7000 Rot-Weisse haben das bereits getan. Nach Dienstag, 20 Uhr, erlischt das Anrecht auf Euren angestammten Steh- bzw. Sitzplatz", teilte RWE am Montag mit. Bei insgesamt 11.000 verkauften Dauerkarten haben also noch 4000 Fans die Chance, ihr Ticket vorzeitig zu sichern.