Alemannia Aachen hat den ersten Neuzugang für die 3. Liga vermeldet. Wie erwartet kommt er aus der Regionalliga West.

Mehr als eine Woche nach dem vorzeitigen Aufstieg in die 3. Liga hat Alemannia Aachen den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Für eine große Überraschung sorgte der Regionalliga-Meister mit der Personalie nicht: Wie RS bereits am Sonntag berichtete, handelt es sich um Charlison Benschop. Der 34-Jährige wechselt vom Wuppertaler SV in die Kaiserstadt. Im Werben um den erfahrenen Stürmer hatte sich Aachen unter anderem gegen Viktoria Köln durchgesetzt.

"Mit Charlie gewinnen wir einen erfahrenen Stürmer für uns, der über die Jahre immer wieder seinen Torriecher gezeigt hat", erklärt Geschäftsführer und Sportdirektor Sascha Eller. "Er ist ein gradliniger Wandspieler, der auf dem Platz sehr präsent ist und Ruhe ins Spiel bringen kann. Charlie wird aber nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit gut für das Team sein."

Seine Qualitäten zeigte Benschop schon auf höchstem Niveau. Für Fortuna Düsseldorf spielte er in der Bundesliga, in der niederländischen Eredivisie und französischen Ligue 1 und in der Europa League lief der zehnmalige Nationalspieler Curacaos ebenfalls auf.

Vergangenen Sommer wechselte er nach Wuppertal, um näher an seiner in Krefeld beheimateten Familie zu sein und mit dem WSV in die 3. Liga aufzusteigen. Dieser Plan scheiterte - mit 13 Toren und neun Vorlagen in 29 Einsätzen erfüllte Benschop seine Pflicht aber. Auch gegen seinen künftigen Arbeitgeber zeigte er sich treffsicher, erzielte bei der 3:4-Niederlage der Wuppertaler gegen die Alemannia ein Tor.

"Nachdem ich bisher nur gegen die Alemannia gespielt habe, freue ich mich nun in der neuen Saison selbst hier spielen zu können. Gemeinsam mit der Mannschaft möchte ich möglichst viele Spiele gewinnen und ein wichtiger Charakter für das Team sein", sagt er zu seinem Wechsel. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten gezeigt, "dass dies jetzt der richtige Schritt für mich ist".

Natürlich wird Benschop nicht der letzte Neuzugang am Tivoli bleiben. Ein weiterer ist offenbar Soufiane El-Faouzi aus der Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Eine Bestätigung blieb bislang zwar aus. Doch laut der Aachener Zeitung kündigte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen bevorstehenden Wechsel bereits auf einer Plattform zur Wohnungssuche an.