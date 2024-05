Alemannia Aachen lässt auch nach der feststehenden Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga nicht locker.

Der frischgebackene Regionalliga-West-Meister 202372024 Alemannia Aachen hat sich eine Woche nach den Feierlichkeiten sehr gut erholt gezeigt.

Vor knapp 2000 Zuschauern, davon rund 1000 Gästefans, beim SC Wiedenbrück siegte die Alemannia mit 4:0. Anton Heinz erzielte einen Dreierpack, Lukas Scepanik das vierte Tor für die Alemannia.

"So ein Sieg funktioniert nicht ohne die nötige Haltung. Ich habe eine sehr gute Leistung meines Teams gesehen. Ich ziehe einfach nur meinen Hut vor den Jungs", konnte Heiner Backhaus seine Meister-Mannschaft einmal mehr nur loben.

Nach der Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga will zumindest Heinz einen weiteren großen Erfolg feiern. Den des Regionalliga-West-Torschützenkönigs. "Ich hoffe, dass ich meinen persönlichen Titel in dieser Saison noch holen kann", grinste Heinz nach dem Spiel – mit nunmehr 19 Treffern ist er auf dem besten Wege, Torschützenkönig der Regionalliga West 2023/24 zu werden.

Während auf den SC Wiedenbrück noch das Auswärtsspiel bei der Sport- und Spielvereinigung Velbert wartet und dann die Saison mit der Heimpartie gegen den SV Lippstadt abgeschlossen wird, spielt Alemannia Aachen noch beim 1. FC Düren, bevor sich die Mannschaft dann mit einer Heim-Begegnung auf dem ausverkauften Tivoli gegen die SSVg Velbert aus dieser tollen Saison verabschiedet.

Die Statistik zum Spiel

SC Wiedenbrück: Beermann - Ali (46. Özer), Hüning, Böhmer, Szeleschus (78. Kerkemeyer), Kaptan (46. Aboagye), Amedick, Domroese, Friesen (61. Ruzgis), Liehr, Brosowski (46. Karahan)

Alemannia Aachen: Johnen - Strujic, Scepanik, Schaub (61. Heister), Rumpf, Hanraths (75. Uzelac), Bapoh (75. Statovci), Schwermann, Heinz, Töpken (75. Brasnic), Winter (75. Afamefuna)

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 0:1 Heinz (25., Elfmeter), 0:2 Scepanik (38.), 0:3 Heinz (74.), 0:4 Heinz (78.),

Zuschauer: 1811