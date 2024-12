Alemannia Aachen hat einen 0:1-Rückstand gedreht und einen immens wichtig Heimsieg über die U23 des VfB Stuttgart eingefahren.

Alemannia Aachen feierte einen ganz wichtigen Heimsieg. Nach frühem Rückstand drehte Aachen im Aufsteiger-Duell gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten VfB Stuttgart die Partie und gewann mit 2:1.

Per Foulelfmeter glichen die Aachener zum zwischenzeitlichen 1:1 aus, der eingewechselte Anas Bakhat avancierte dann zehn Minuten vor dem Ende zum Matchwinner. Aachen kletterte damit in die obere Tabellenhälfte auf Platz neun, Stuttgart fiel auf den 16. Platz mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge zurück und könnte am Sonntag durch Rot-Weiss Essen verdrängt werden.

Heiner Backhaus, Aachens Trainer, sagte gegenüber "Magenta Sport": "Ich musste leider wieder in der Halbzeit etwas eskalieren, weil man das, worüber wir vorher gesprochen haben – die Talente, die Stuttgart hat – bekämpfen muss. Da muss man Widerstandsfähigkeit an den Tag legen, da muss man leiden. In der 2. Halbzeit haben wir gelitten und dann gewinnst du Zweikämpfe und dann sieht das automatisch auch mit dem Ball besser aus. Das Spiel mit dem Ball ist genauso viel wert, wie das Spiel gegen den Ball hergibt. Es war der Unterschied, dass wir dann gegen den Ball besser gearbeitet haben. Wir haben auch umgestellt und die Jungs, die reinkamen, haben uns alle geholfen."

Markus Fiedler, Trainer der Stuttgarter Reserve, meinte: "Am Ende sind es zwei Hereingaben. Die eine, die ein bisschen aus dem Nichts kommt. Wir haben Aachen immer wieder stark gemacht. Mit einem Ballverlust, den wir am Sechzehner haben, der war völlig unnötig und unbedrängt. Damit wecken wir das Stadion auf. Dass das Stadion leise war, lag an unserer Leistung. Wir haben das Spiel zu jedem Zeitpunkt kontrolliert. Es ist sehr ärgerlich, weil es am Ende diese zwei Hereingaben sind. Das sind Situationen, die wir einfach klären und bereinigen müssen. (…) Das Spiel hat sich auf einem Unentschieden eingependelt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Alemannia noch einen Schlüssel hatte. Dann ist es am Ende natürlich sehr bitter, mit leeren Händen dazustehen."

Die Statistik zum Spiel

Aachen: Johnen - Hanraths, Nkoa, Meyer - Scepanik (78. Bakhat), Bahn, El-Faouzi (54. Heister), Strujić - Gaudino - Töpken (78. Benschop), Goden (65. Heinz)

Stuttgart II: Seimen - Amaniampong, Groiß, Nothnagel, Reichardt (62. Herwerth) - Di Benedetto, Simnica, Münst (61. Boakye), Meyer (61. Schumann) - Faghir (5. Bujupi), Kastanaras. - Trainer: Fiedler

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)

Tore: 0:1 Bujupi (8.), 1:1 Bahn (57., Elfmeter), 2:1 Bakhat (80.)

Gelbe Karten: Bahn (3), Töpken, Goden (4), Meyer (2), Heister (3) - Reichardt (4), Amaniampong (5), Simnica (4)

Zuschauer: 21.100